MotoGP | Notte f(H)onda: la nuova RC213V è un flop per tutti i piloti

I test di Jerez rappresentavano la prova definitiva di un passo che Honda considerava enorme: nel Gran Premio di Spagna aveva affidato a Stefan Bradl, tester del marchio, una RC213V completamente rinnovata. Al termine del quarto weekend della stagione, la nuova moto sarebbe passata nelle mani dei titolari, che avrebbero dato il giudizio definitivo. Così è stato, tuttavia, le opinioni sia dei portacolori ufficiali sia degli alfieri LCR sono state tutt’altro che positive.

La nuova Honda è stata un flop: lo aveva già affermato Joan Mir durante il weekend, ma lo ha poi ribadito nel lunedì dei test, rivelando di aver già avuto modo di provare la RC213V nei test di Barcellona e di averla scartata, in accordo con il compagno di squadra Luca Marini. Tanto che, a Jerez, nessuno dei due è stato visto uscire dai box con le novità, ma con la moto utilizzata durante il weekend.

Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Honda Racing

"Qui non avevamo intenzione di provare una moto che Bradl aveva già testato. Ci siamo spremuti per provarla al test di Barcellona, l'abbiamo scartata e basta", ha riferito Mir al termine della giornata di test in Andalusia. "La moto usata da Stefan non è quella con cui vogliamo continuare a lavorare”. Il maiorchino è categorico e sostiene che Honda sta già seguendo la direzione da lui indicata, che crede sia la più corretta.

Dello stesso avviso è Johann Zarco, che invece ha girato nei test di Jerez con la Honda provata da Bradl. Il francese ha completato diversi run, ma il giudizio finale è una bocciatura. L’alfiere LCR è meno drastico rispetto al compagno di marca, ma ritiene che la RC213V proposta dal marchio giapponese non sia la direzione più adeguata su cui indirizzare lo sviluppo.

“Ho fatto molti giri, run brevi, ma concentrandomi sulla moto”, ha spiegato Zarco al termine della giornata di test. “Abbiamo anche cambiato le cose per fare tutto step by step. Mi aspettavo di fare un passo avanti in questi test con la nuova moto, ma nessun dramma. Non dobbiamo continuare a provare questa moto, dovremo metterla da parte. Ho fatto lo stesso test che i titolari hanno svolto a Barcellona”, ha proseguito.

Johann Zarco, LCR Honda Foto di: Team LCR

Marini, che non ha parlato con i giornalisti al termine dei test di Jerez, ha offerto già durante il fine settimana del Gran Premio di Spagna un quadro piuttosto chiaro della situazione: “Non è il momento di smettere di lavorare, dobbiamo continuare a raccogliere informazioni e, non solo cercare di migliorare il nostro pacchetto attuale, ma anche lavorare sugli sviluppi per il futuro”.

Il pilota di Tavullia invita alla calma, così come il francese. A buttare benzina sul fuoco ci pensa Mir, mentre gli altri due placano gli animi, continuando a considerare il fatto che il lavoro da fare è talmente grande che non possono bastare poche modifiche e qualche giorno di test. Indubbiamente, Honda sta lavorando sodo per tornare al vertice, e lo sta facendo proponendo tante novità. Usufruendo delle concessioni, la Casa dell’ala dorata ha piena libertà di test e, da Tokyo, sono state portate diverse soluzioni, che però al momento non trovano la piena approvazione dei piloti.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Honda Racing

A fare eco ai tre insoddisfatti delle novità proposte da Honda c’è anche Takaaki Nakagami. Il giapponese è il pilota che vanta maggior esperienza in sella alla RC213V, essendo questo il suo settimo anno in forza alla squadra di Lucio Cecchinello. Nei test di Jerez, il portacolori LCR è stato il primo dei titolari a scendere in pista con le novità provate da Bradl, tuttavia anche il pilota di Chiba si allinea al pensiero dei propri compagni di marca.

“Ho avuto l’opportunità di effettuare diversi run nella mattinata (di lunedì, ndr), ma sfortunatamente non ho avuto alcun feeling positivo. I problemi principali sono stati sempre quelli. Aerodinamica e telaio erano molto diversi, ma in pista mancavano il grip, il turning… Voglio dire, stesse sensazioni della vecchia moto. Troppi vecchi problemi”, ha spiegato Nakagami dopo aver testato la RC213V tanto attesa.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Insomma, il lavoro è stato vano. Honda vive ancora nel pieno del suo incubo in cui è sprofondata nel 2020, anno dell’ormai famoso infortunio di Marc Marquez. Da quel momento, non è più riuscita a risalire la china, salvo alcuni sprazzi di gloria. L’ultima vittoria risale al 2023 con Álex Rins, dominatore ad Austin con il team LCR, mentre il miglior risultato di un pilota ufficiale è il terzo posto di Marc Marquez a Motegi, sempre lo scorso anno.

Quest’anno, tutte e quattro le Honda viaggiano costantemente nelle retrovie e, ironia della sorte, il weekend peggiore è stato quello di Austin. In entrambe le gare, infatti, solo Luca Marini è riuscito ad arrivare al traguardo, chiudendo comunque 17° a quasi 23 secondi dal vincitore il sabato e 16° con un distacco di ben 33 secondi la domenica. Gli altri tre sono finiti nella ghiaia sia nella Sprint che nella gara lunga.