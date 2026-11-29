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MotoGP Valencia

MotoGP | Non è finita l'era delle 1.000cc, è finita l'era di Marc Marquez. E il solco così è più profondo

La domenica di Valencia avrebbe dovuto chiudere il capitolo delle 1.000cc, ma fino a due giorni fa nessuno sapeva che sarebbe stata anche l'ultima gara del dieci volte campione del mondo. DaI test di martedì ci sarà una tabula rasa tra nuove regole tecniche e cambi di casacca, ma il solco più profondo lo scava l'addio del #93.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 29 nov 2026, 19:00

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Che oggi a Valencia sarebbe finita un'era era chiaro fin da quando la MotoGP ha ufficializzato il nuovo regolamento delle 850cc, ma probabilmente il solco che è stato tracciato questa domenica è molto più profondo di quello che avremmo pensato tutti quando il Mondiale 2026 è cominciato lo scorso 1 marzo in Thailandia.

Sapevamo già che sarebbe stata l'ultima gara con le 1.000cc, l'ultima con gli abbassatori e l'ultima con le gomme Michelin, che dal test di martedì faranno spazio alle Pirelli. Tuttavia, per esempio, non sapevamo non che la griglia avrebbe subito uno dei più grandi ribaltoni dell'era moderna, a prescindere dal colpo di scena più grande, quello che si è materializzato venerdì, quando Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro, decidendo di lasciare dopo la decima corona e da campione in carica, non sentendosi più risposto a rischiare il suo fisico già parecchio debilitato dagli infortuni.

C'è un dato, infatti, che fa abbastanza impressione: sono solamente quattro i piloti che nel 2027 guideranno per la stessa squadra per cui hanno corso oggi. Si tratta di del vincitore della gara odierna Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), del vice-campione del mondo Marco Bezzecchi, oltre a Johann Zarco (Honda LCR) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac). Inoltre, oltre a Marc, saranno ben cinque quelli che non saranno più su questa griglia e parliamo di presenze costanti nell'ultima decade, come Maverick Vinales, Alex Rins, Jack Miller, Franco Morbidelli e Brad Binder, che saranno rimpiazzati da altrettanti rookie.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una vera e propria tabula rasa, della quale magari qualcuno avrebbe fatto volentieri anche a meno a livello tecnico con il senno di poi. Per esempio, se pensiamo ad un'Aprilia che proprio nella gara conclusiva ha conquistato per la prima volta nella sua storia, e con merito, il titolo Costruttori della classe regina, magari un'altra stagione con le 1.000cc l'avrebbe fatta volentieri ora che la RS-GP è il chiaro riferimento tecnico e che l'anno prossimo non ci sarà più un rivale tosto come il #93.

Nonostante tutte le novità tecniche e a livello di line-up, il punto di rottura più grande però resta il fatto che quando a febbraio si tornerà in pista, non ci sarà più il dieci volte campione del mondo. E questo finirà per togliere un po' a tutti il punto di riferimento, strizzando l'occhio anche ad un Mondiale aperto a qualsiasi risultato, visto che le gerarchie tecniche e tra i piloti stesse sono ancora tutte da riscrivere con i nuovi prototipi.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Forse martedì lo vedremo ancora in azione nel primo test collettivo dedicato alle 850cc. La Ducati, che deve ancora portare a termine la missione impossibile di trovare un sostituto all'altezza, non ha escluso questa possibilità, forse forte anche di un piccolo credito da potersi giocare per aver saputo così tardi della sua decisione, quando ormai i giochi del mercato erano fatti e non sarà facile andare a muovere lo scacchiere anche nelle strutture satellite. Sicuramente, infatti, le sue informazioni potrebbero essere molto utili per gli ingegneri di Borgo Panigale nel corso dell'inverno per sviluppare la Desmosedici GP27.

Quando però i motori si riaccenderanno con i consueti test di Sepang c'è da scommettere che il vuoto lasciato da Marquez si sentirà eccome, come ha dimostrato l'emozione che si è vissuta oggi nell'assistere alla "last dance" della sua straordinaria carriera. Era tutto perfetto, con tanto di livrea dorata preparata per lui dalla Ducati ed è mancata solamente la ciliegina della vittoria, che Raul Fernandez gli ha negato con una prestazione maiuscola. Ma anche con la piazza d'onore quella dell'addio di Marc resta una giornata destinata a rimanere nella memoria dei veri appassionati di motociclismo. Perché oggi non è finita l'era delle 1.000, è finita quella di Marc Marquez...

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