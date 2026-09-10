MotoGP | Niente SBK per Alex Rins: chiuderà la carriera in moto, lo attende una nuova sfida con le auto

Alex Rins metterà fine alla sua carriera sportiva come pilota motociclistico. Dopo 15 anni nel Campionato del Mondo (tre in Moto3, due in Moto2, dove è arrivato secondo in entrambe le categorie, e 10 in MotoGP, con il terzo posto nel 2020 come miglior risultato), lo spagnolo appenderà il casco al chiodo, almeno per quanto riguarda le due ruote.

Il pilota di Barcellona ha confermato giovedì, al suo arrivo a Misano per il Gran Premio di San Marino, che alla fine non accetterà le due opzioni che aveva a disposizione per approdare nel Campionato del Mondo Superbike, dopo essersi ritrovato senza un posto nella classe regina (lascerà la Yamaha a fine stagione, dove arriveranno Jorge Martín e Ai Ogura).

D’altra parte, il #42 non ha voluto confermare quale sarà esattamente il suo futuro, poiché non ha ancora deciso, ma continuerà a gareggiare nel mondo dei motori, passando alle auto, come riportato su Motorsport.com.

"Devo ringraziare le persone che mi sono state vicine, occupandosi del mio futuro professionale. Avevamo due opzioni piuttosto valide per passare in Superbike, ma non ci andrò. Ho trovato qualcosa che mi attira davvero molto di più, ma non posso dire di cosa si tratti, perché non è ancora definitivo", ha esordito giovedì al Misano World Circuit Marco Simoncelli rivolgendosi ai media, tra cui Motorsport.com.

"Ma la novità che posso confermare è che la mia carriera sportiva sulle due ruote è finita. Quello che ho trovato non riguarda le due ruote”.

"Mi sono chiesto spesso se mi dispiaccia smettere, se continuare o meno, se cambiare campionato… È qualcosa che faccio da tutta la vita, e alla fine è la routine che hai. Per tutta la vita mi sono preparato per correre in moto. Quello che sta succedendo ora è complicato, e di certo mi ha un po’ tolto la voglia di continuare nel mondo delle moto".

"Devo essere soddisfatto di ciò che ho ottenuto. Sono 14 anni qui, nel Campionato del Mondo di MotoGP. Ci sono state tante vittorie, battaglie nel senso positivo del termine, ho lottato per i titoli di Moto3, Moto2 e MotoGP".

"Non sono riuscito a vincere il titolo, ma ho avuto l’opportunità di aggiudicarmi gare in tutte e tre le categorie. Vorrei semplicemente ringraziare le persone che mi hanno aiutato. E ci sono ancora diverse gare da godermi".

Alla domanda se gli fosse costato prendere questa decisione, ha risposto affermativamente: "Mi è costato. Perché comunque c'era l'occasione di passare a un altro campionato, come ad esempio la Superbike. Avevamo buone possibilità di andarci, ed è proprio questo il punto: mi sono chiesto molte volte se continuare o meno. Ma questa nuova sfida mi motiva moltissimo, è un progetto a lungo termine e ne sono felice".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pensando già al suo prossimo passaggio alle quattro ruote, a Rins è stato chiesto se per un pilota sia più naturale passare dalle due alle quattro ruote piuttosto che dalle quattro alle due: "Non lo so. Nel mio caso, posso dire che mi piacciono molto sia le due che le quattro ruote. Non voglio sbilanciarmi e dire che passerò ai sidecar, perché sono a tre ruote, ma non lo so".

Infine, alla domanda se pensi di poter tornare un giorno in MotoGP, come hanno fatto Cal Crutchlow, o se voglia chiudere definitivamente quel capitolo, ha risposto: "Quello che non posso fare è, dopo tanti anni, chiudere completamente bottega. Ci sono piloti che l’hanno fatto, ma il mondo dei motori è la mia vita".

"In questi anni in cui sono stato pilota professionista di moto mi sono dedicato anche alle auto. Ho preparato la mia Jeep e sono andato nel deserto con un amico, ho fatto gare sul ghiaccio. Ce l’abbiamo dentro. Continuerò ad allenarmi e a fare pratica".