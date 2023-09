MotoGP | Nel calendario 2024 tornano le quattro gare in Spagna

Dorna mette da parte l’idea della rotazione dei circuiti spagnoli in MotoGP messa in marcia quest’anno e che ha condizionato Motorland Aragon, rimasto senza gara nel 2023. Tuttavia, in base a quanto appreso da Motorsport.com, il calendario 2024, ancora non noto, comprenderà l’appuntamento di Aragon e anche gli altre tre gran premi di Spagna a Jerez, in Catalogna e a Valencia, che concluderà la stagione a Cheste.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha assicurato la scorsa settimana che “bisognerà aspettare un po’ prima di conoscere il calendario e che non possiamo anticipare nulla” in termini di numero di gare e se si fosse mantenuta la rotazione tra i circuiti.

Poi, mercoledì prima di Barcellona, Ezpeleta ha detto che "questo è qualcosa che la gente non ha capito bene. Non è necessario fare la rotazione, si può fare, il che non significa che debba essere fatta".

Per quanto riguarda il GP di Catalunya in particolare, Ezpeleta ha ammesso che "la cosa più possibile è che si faccia nel 2024", seguendo l'intenzione della pista catalana di rispettare il suo contratto quinquennale, "che è lo stesso che vogliamo noi", ha ammesso il boss della MotoGP.

La stagione 2024 del Campionato del Mondo di Motociclismo vedrà il Gran Premio inaugurale tornare in Qatar, dall'8 al 10 marzo, dopo che l'evento del 2023 era stato spostato all'ultima parte dell'anno, il 19 novembre, a causa di lavori per ospitare la F1.

Inoltre, questo giovedì, a Misano, è stato annunciato che il calendario 2024 includerà i quattro round spagnoli.

In attesa di conoscere la configurazione definitiva del calendario 2024 e di sapere se sarà inserito il round di Portimao (Portogallo), un circuito che deve presentare miglioramenti in termini di sicurezza, per il momento non si prevede l'ingresso di un nuovo Paese nel campionato.