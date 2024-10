MotoGP | Neanche la visiera ferma Marquez: "Pensavo fosse impossibile"

“Un, due, tre”: questo il gesto di Marc Marquez al parco chiuso dopo aver firmato la terza vittoria della stagione. Se c’era una pista dove il pilota Gresini poteva tornare sul gradino più alto del podio era Phillip Island, e non si è lasciato sfuggire l’occasione. “Non l'hanno colto, le tre dita erano perché ho vinto la terza gara della stagione”, sorride Marc dopo il Gran Premio d’Australia, dove ha centrato il terzo trionfo e ha giocato con i numeri sulle dita un po’ come in qualifica (dove ha sbagliato la posizione segnando il tre invece del due ed è stato corretto dalla sua fidanzata Gemma).

“È molto bello vincere in Australia, ogni vittoria è bella, ma tornare a vincere qui, e per come è andata la gara in generale, dobbiamo essere molto contenti. Siamo stati tutto il weekend nelle prime tre posizioni in tutte le prove e questo mi ha dato fiducia per provare a rimontare”, racconta il pilota Gresini, fiero dell’impresa nonostante un Martin in grandissima forma. È stato tutto un gioco di strategie, con un lavoro di gestione di gomme fondamentale per arrivare al traguardo con opzioni.

“C’è stato un momento in cui pensavo di essere perso, di non averne più per raggiungerlo. Però ho visto che gestiva le gomme e ho pensato che non le avrei gestite, e vediamo cosa sarebbe successo alla fine. Negli ultimi giri ero un po' al limite, ma anche lui andava nella stessa direzione. Alla fine, ho attaccato, logicamente lui aveva più da perdere di me, quindi questo mi ha aiutato un po' in quel corpo a corpo”, ha spiegato.

Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non tutto però è stato facile. Marc Marquez scattava dalla seconda posizione della griglia, ma in partenza la gomma posteriore è slittata sulla sua stessa visiera a strappo, relegandolo in mezzo al gruppo e costringendolo a una rimonta. Ma non è bastata la visiera a strappo sotto le ruote a fermare la cavalcata dell’otto volte campione del mondo.

“Succede sempre qualcosa, non mi tolgo mai la visiera a strappo in partenza, ma stavolta, mentre attivavo il dispositivo, avevo una macchia super grande davanti gli occhi. Ho tolto la visiera e mi è rimasta sulla ruota. Non sono riuscito a metterla da parte e, quando sono partito, ha iniziato a pattinare. Non la butto mai sulla griglia, perché può succedere, a te o a un'altra moto, ma avevo una zanzara in mezzo alla visiera e ho dovuto toglierla perché non vedevo nemmeno il semaforo, l'ho vista sotto la ruota ma non riuscivo a toglierla”, ha spiegato il pilota di Cervera raccontando l’accaduto.

“Alla prima curva ero circondato da piloti, ho visto che Luca Marini era accanto a me e non sapevo nemmeno dove fossi. Pensavo che fosse impossibile prendere Jorge, ma al sesto giro mi sono visto con opzioni. Ho conservato la gomma per il finale e tutto è andato bene”, ha concluso l’otto volte iridato.