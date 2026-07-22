MotoGP | Nakagami sarà wildcard in Giappone, mentre la Honda aspetta Aleix Espargarò

Un anno dopo la sua ultima apparizione come wild card in sella a una Honda, il pilota collaudatore e sviluppatore giapponese Takaaki Nakagami tornerà a gareggiare al Gran Premio del Giappone, che si terrà il 4 ottobre a Motegi, come annunciato mercoledì dalla casa di Tokyo.

"Il pilota sviluppatore HRC Takaaki Nakagami parteciperà al Gran Premio del Giappone di MotoGP come wild card speciale. Gareggerà davanti ai tifosi giapponesi con la moto che ha sviluppato durante i test", ha spiegato Honda Racing (HRC) sui suoi canali social.

Nakagami si è ritirato come pilota a tempo pieno con LCR alla fine del 2024, unendosi immediatamente al team di collaudo HRC. La scorsa stagione, il pilota trentaquattrenne di Chiba ha partecipato a tre Gran Premi. Il primo è stato in Francia, dove ha concluso al sesto posto sotto la pioggia in sella a una Honda HRC Test Team come wildcard, nonostante LCR fosse priva del pilota thailandese infortunato Somkiat Chantra.

Poco dopo, al GP d'Italia, Nakagami è stato richiamato, questa volta per sostituire l'infortunato Luca Marini nel team ufficiale Honda HRC Castrol. La sua ultima apparizione risale al 28 settembre 2025, come wild card al GP del Giappone con il team di collaudo, ancora una volta.

Aleix Espargaro, HRC Honda Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Espargaró in attesa di intervento chirurgico

Durante tutta la stagione 2026, Honda non aveva schierato alcuna wildcard, fino ad ora, poiché Nakagami ha dovuto occuparsi dello sviluppo della moto di questa stagione, la 1000cc, così come della nuova moto 2027, che era nelle mani di Aleix Espargaró, gravemente infortunatosi lo scorso aprile durante un test a Sepang.

In HRC il lavoro era stato diviso tra i due collaudatori, ma l'infortunio dello spagnolo ha sconvolto i piani, poiché Espargaró è ancora in fase di recupero e ora attende il momento di tornare in sala operatoria.

Il pilota veterano, che compirà 37 anni la prossima settimana, si è fratturato quattro vertebre all'inizio di aprile ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'inserimento di placche metalliche nella zona interessata, al fine di favorire la guarigione delle fratture.

Nonostante si alleni fisicamente e vada persino in bicicletta, come si può vedere sui suoi canali social, il pilota non è ancora in grado di tornare in sella a una moto. Come appreso da Motorsport.com, Aleix attende la completa guarigione delle vertebre prima di farsi rimuovere le placche, operazione che dovrebbe avvenire alla fine di agosto.

La Honda, che ovviamente sta seguendo da vicino il recupero del pilota, lo ha già informato che si aspetta il suo ritorno per la parte finale della stagione, che si concluderà il 30 novembre, in modo che possa partecipare allo sviluppo del prototipo 2027, quando entrerà in vigore un regolamento tecnico completamente nuovo.

Dopo essere retrocesso nelle Concessioni D, la Honda ha potuto effettuare dei test privati ​​con i suoi piloti ufficiali durante la seconda metà della stagione. Tuttavia, il fatto che né Joan Mir né Luca Marini rimarranno con il team la prossima stagione impedisce questa possibilità, quindi Honda spera che Aleix possa dare un'ultima spinta al suo prototipo 2027 prima del test di Valencia del 1° dicembre, quando la nuova stella del costruttore di Tokyo, Fabio Quartararo, potrà finalmente salire in sella alla moto.