MotoGP | Nakagami risponde a Quartararo: “Non ho fatto pazzie!”

Carica lettore audio

Takaaki Nakagami, molto spesso protagonista di contatti che hanno portato lui e altri piloti nella ghiaia, è entrato all’interno della Curva 7 al primo giro del Gran Premio d’Argentina, bloccando Fabio Quartararo, con cui si è toccato e che ha portato ad andare largo.

Nella manovra, il pilota Yamaha si è trovato costretto a sollevare un piede dalla pedane per non cadere, anche se questo lo ha relegato in fondo al gruppo. El Diablo è riuscito comunque a recuperare diverse posizioni, fino a tagliare il traguardo al settimo posto, sei posizioni più avanti di Nakagami, che ha chiuso 13°.

Poco dopo esser sceso dalla moto, il francese ha mostrato il suo disappunto verso lo stile di guida del pilota LCR, di cui ha detto che “cerca sempre l’impossibile nei primi giri, e in una curva, in cui è capace di rovinarti una gara”.

Interpellato su quanto affermato da Quartararo, Nakagami ha riconosciuto di essere stato sicuramente aggressivo in quella manovra di sorpasso, ma secondo lui non c’erano gli estremi per essere punito: “Da fuori sembra una manovra un po’ aggressiva. In quel momento ho pensato di poterlo sorpassare, anche se ho perso un po’ l’apice della curva, non ho commesso alcuna follia. Ci siamo toccati un po’, ma sono le gare”.

Nonostante consideri di non essere stato fuori dalle regole, il giapponese ammette di aver condizionato la gara del pilota Yamaha, a cui ha chiesto scusa: “Per fortuna Fabio non è caduto, anche se ha perso la posizione, per questo gli chiedo scusa”, ha aggiunto il portacolori LCR, che ha vissuto una domenica da dimenticare per colpa della pioggia e della nebbia, che hanno danneggiato la sua moto, in particolare il cupolino della sua RC213V.

“Ho avuto un problema con il cupolino della moto, che è diventato completamente bianco”, ha svelato il pilota del team di Lucio Cecchinelllo riferendosi all’elevato livello di condensa che rendeva molto difficile vedere. Nakagami ha poi tagliato il traguardo in 13esima posizione, a più di 28 secondi dal vincitore della gara Marco Bezzecchi.