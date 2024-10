MotoGP | Nakagami penalizzato per la pressione delle gomme, salvo Binder

La pressione delle gomme è stata una spada di Damocle sulla gara di Pedro Acosta, che ha poi potuto tirare un sospiro di sollievo. Lo spagnolo, inizialmente sotto investigazione, è stato graziato perché è stata rilevata un’anomalia del sensore sulla sua KTM. Sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara sono finiti anche Brad Binder e Takaaki Nakagami, sempre per lo stesso motivo.

Il tempo impiegato per confermare o smentire le penalità è stato più lungo del previsto, con i tecnici che si sono concentrati sulle verifiche delle eventuali anomalie. Così come Acosta, lo stesso problema è stato rilevato sulla RC16 di Brad Binder, che è uscito indenne dal Gran Premio dell’Indonesia.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Chi invece non ha potuto evitare la penalità è stato Takaaki Nakagami. La Direzione Gara ha comunicato che gli sono stati tolti 16 secondi sul tempo di gara perché la pressione dello pneumatico anteriore era più bassa rispetto al minimo consentito. Poco cambia in termini di classifica per il pilota LCR, che aveva tagliato il traguardo in 11esima e penultima posizione e ora si trova alle spalle di Alex Rins, che chiudeva il gruppo in 12esima piazza.

Il giapponese del team LCR è solo l’ultimo ad aver ricevuto la penalità per la pressione delle gomme: quest’anno molti altri piloti sono incappati in una sanzione al termine delle gara e, proprio a partire dal 2024, le irregolarità vengono rilevate quasi in tempo reale grazie al sensore che facilita di molto il calcolo delle pressioni.