MotoGP | Nakagami penalizzato di tre posizioni in griglia in Australia

Takaaki Nakagami scatterà dall'ultima casella di partenza nella gara lunga del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Il pilota della Honda LCR si era qualificato leggermente più avanti, in 21° piazza, ma ha ricevuto una sanzione di tre posizioni sulla griglia di partenza per una manovra scorretta compiuta durante l'ultima sessione di prove libere.

Il giapponese ha accusato un problema tecnico sulla sua RC213V e gli è stata mostrata la bandiera nera con il bollo arancio, che impone di fermarsi immediatamente per non arrecare pericoli agli altri piloti. Un'indicazione che Nakagami ha ignorato, finendo così sotto la lente d'ingrandimento dello Stewards Panel, che non gliel'ha fatta passare liscia.

"I piloti devono obbedire alle bandiere, ai pannelli ed ai messaggi che la Race Direction gli manda sul dashboard. Ogni infrazione a questa regola sarà penalizzata in base all'articolo 1.22, realtivo ai messaggi della Direzione Gara. 'I piloti devono guidare in maniera responsabile, che non causi pericoli agli altri partecipanti, sia in pista che nella pitlane'", spiega la nota dei commissari.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Questo contravviene alle specifiche istruzioni date ai piloti ed ai team della MotoGP, interrompendo la sessione, ed è considerata una guida irresponsabile che causa pericolo per gli altri concorrenti. Si tratta quindi di una violazione degli articoli 1.21.1 e 1.21.2 del regolamento FIM Gran Prix World Championship", prosegue.

"Per queste ragioni, il FIM MotoGP Stewards Panel impone una penalità di 3 posizioni in griglia per la gara del Gran Premio d'Australia (in accordo con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3)", conclude.

Nel caso di Nakagami, come detto, la situazione in realtà cambierà davvero poco, visto che in qualifica si era messo alle spalle solamente l'Aprilia Trackhouse del collaudatore della Casa di Noale, Lorenzo Savadori. Di fatto, dunque, di posizione ne perderà una soltanto.