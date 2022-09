MotoGP | Nakagami operato alle due dita infortunate ad Aragon

Carica lettore audio

A seconda dei punti di vista, Takaaki Nakagami può ritenersi fortunato o sfortunato per quello che gli è accaduto ieri a Motorland Aragon. Il pilota della Honda LCR è rimasto coinvolto in un incidente dalla dinamica pericolosissima nel corso del primo giro, quando Marc Marquez ha perso il controllo della sua RC213V danneggiata in un contatto precedente con Fabio Quartararo, abbattendolo letteralmente in mezzo alla pista.

Il giapponese si è quindi ritrovato a terra con tutti gli altri piloti che arrivavano alle sue spalle che lo hanno evitato miracolosamente. Un incidente che quindi poteva avere anche delle conseguenze molto gravi, ma dal quale comunque non si è rialzato completamente incolume.

Una volta soccorso, Nakagami è stato portato al Centro Medico del circuito, dove gli sono state diagnosticate delle ferite lacerocontuse all'anulare ed al mignolo della mano destra. Lesioni che hanno portato i medici a dichiararlo "unfit".

Dopo questa prima diagnosi, Takaaki però è partito immediatamente alla volta di Barcellona con l'intenzione di sottoporsi ad un controllo più approfondito sotto la supervisione del dottor Xavier Mir.

Un consulto che ha portato alla decisione di intevenire chirurgicamente sulle due dita, in quanto è stato riscontato anche un danneggiamento dei tendini, che non era stato evidenziato nei primi esami. L'operazione ha avuto esito positivo e non ha richiesto inserti di pelle.

Al momento è ancora difficile sbilanciarsi sulla sua presenza in pista nel fine settimana, a Motegi, dove si disputerà la sua gara di casa, il Gran Premio del Giappone, anche se la squadra di Lucio Cecchinello ha dichiarato che, secondo le prime indicazioni, sembra che il danno ai tendini non dovrebbe essere tale da impedirgli di salire sulla sua RC213V.