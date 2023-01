MotoGP | Nadia Padovani: “Pensare al titolo è ancora prematuro”

Carica lettore audio

Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez difenderanno i colori del team Gresini in questo 2023, ricco di conferme e di tante novità per la squadra di Faenza, che punta a continuare sulla scia di una stagione incredibile e, per certi versi, inaspettata. La squadra dell’indimenticato Fausto, che si appoggia a Ducati, è stata la rivelazione del 2022 e ora l’obiettivo è ripetersi per poter combattere con le migliori armi in una MotoGP decisamente competitiva.

La squadra faentina è capitanata da Nadia Padovani, che ha preso il timone dopo la morte del marito e sta portando avanti un progetto che già nel 2022 ha raccolto i suoi frutti con grande soddisfazione. Certo, ripetere l’impresa quasi sfiorata dello scorso anno non è semplice, soprattutto in un campionato come quello attuale, che è ricco di incognite e vanta un enorme equilibrio fra tutti i team. Però non è impossibile puntare a grandi risultati.

Lo conferma la proprietaria del team Gresini, che guarda al 2023 con grande entusiasmo: “Noi ce la mettiamo tutta per continuare a far bene. È che le gare sono imprevedibili, ci sono tanti piloti in pista, sono molto forti. Noi cercheremo di fare il massimo con i nostri piloti, che sono molto validi e dei grandi professionisti. Anche noi abbiamo a disposizione la Ducati, che è una moto che ha vinto il mondiale, quindi è molto competitiva. Continueremo così e cercheremo di fare dei grandi risultati”.

Nadia Padovani, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pronti, via, prima gara e prima vittoria con Enea Bastianini, leadership del mondiale e terzo posto in campionato a fine stagione. Il 2022 del team Gresini è andato ben oltre le aspettative e Nadia confessa ai microfoni di Motorsport.com che non avrebbe mai immaginato una stagione così ricca di soddisfazioni. Se qualcuno gliel’avesse detto, non ci avrebbe creduto: “No, assolutamente no. Pensavamo di far bene perché comunque Enea veniva già da un anno da rookie in MotoGP, quindi credevamo di fare dei podi. Ma non così tante vittorie, e farle con lui è stato fantastico”.

Indubbiamente, la scorsa stagione è stata piena di gioia, ma i momenti difficili non sono mancati. Tuttavia, il ricordo che Nadia Padovani conserva con maggiore affetto è proprio la prima vittoria in MotoGP. Losail, terra di conquista per Enea Bastianini, che ha regalato a se stesso e al team il primo successo della stagione e della loro storia. Da lì, crederci è stato facile, visti i risultati che hanno fatto seguito: “Il momento più bello del 2022? Indubbiamente la prima gara, in Qatar, quando ci siamo presentati in MotoGP. È stata veramente incredibile”.

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

Ora però è tempo di guardare al futuro, che è sempre più vicino. I test in Malesia si avvicinano e il 26 marzo si spegnerà il semaforo per la prima gara della stagione più lunga di sempre. Il team Gresini ha la continuità con Fabio Di Giannantonio, autore di una stagione da rookie sottotono ma pronto al riscatto. Ma non manca la novità, con Alex Marquez che veste i nuovi colori.

Molti occhi saranno puntati sullo spagnolo, ma questo non fa sentire alcuna pressione al team, anzi. L’obiettivo della squadra è quello di mettere Marquez nelle migliori condizioni possibili per consentirgli di tirare fuori quel talento che forse è rimasto nascosto per molto tempo: “Cercheremo di tirare fuori il talento che ha questo ragazzo, perché ha vinto un mondiale in Moto3, uno in Moto2 e può fare bene anche in MotoGP. L’obiettivo è quello di essere sempre in top 10, o anche tra i primi otto o cinque piloti. Per il titolo è ancora prematuro, ma vedremo in corso d’opera”.