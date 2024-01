MotoGP | Nadia Padovani: “Mai immaginato di avere 10 titoli nel box!”

L’inizio della stagione 2024 è ormai dietro l’angolo e, più il momento di scendere in pista si avvicina, più salgono le pulsazioni per quello che potrebbe essere il campionato più interessante degli ultimi anni. Sarà sicuramente l’anno più storico per la MotoGP recente, ma soprattutto per il team Gresini: nella giornata di sabato, infatti, il team faentino ha presentato ufficialmente la sua line up stellare, formata da Alex Marquez e dall’otto volte campione del mondo, Marc Marquez.

Già, otto volte iridato. Otto titoli mondiali, otto volte sul tetto del mondo. Un dato che si ribadisce in Casa Gresini, perché due anni fa, quando la squadra trionfò a Lusail contro ogni aspettativa, nessuno in quel box si sarebbe mai aspettato di avere il pilota più vincente degli ultimi anni.

Eppure quel momento è arrivato e, tra Marc e Alex, il totale dei mondiali è ben dieci, con i due conquistati dal minore dei fratelli Marquez. Per celebrare un traguardo così incredibile, che poi altro non è che un punto di partenza, Gresini ha scelto una location aprticolare per svelare le proprie Ducati, il Cocoricò, storica discoteca della riviera romagnola. “Abbiamo scelto il Cocoricò perché è un locale storico della Romagna, io venivo qui a ballare quando avevo vent’anni!”, racconta una sorridente Nadia Padovani, che è il riferimento del team Gresini da ormai tre anni.

Photo by: Gresini Racing Nadia Padovani, Team Owner & Team Principal, Gresini Racing

Un percorso in crescendo, quello del team Gresini, guidato da una donna che ha raccolto il testimone dell’indimenticato Fausto. Nadia continua a rendere vivo il ricordo del marito, concretizzando i suoi progetti e rendendoli grandi. Ma mai lei e la sua squadra avrebbero immaginato di aprire le porte del box a uno dei piloti più grandi della storia.

“Questo è un anno fantastico”, dichiara Nadia Padovani nell’evento di presentazione del team Gresini. “Abbiamo già vinto come squadra, perché è un team indipendente con un otto volte campione del mondo. Nel nostro team avremo ben dieci titoli mondiali, quindi per noi è pazzesca questa cosa! Non avremmo mai immaginato di arrivare a fare una cosa così importante nella nostra storia”.

Nadia torna indietro nel tempo, ripercorre gli eventi di qualche mese fa. Quel periodo concitato in cui non si sapeva quale fosse il futuro di Marc, chi occupasse il posto nel box della formazione faentina. Erano tante le voci che si rincorrevano, ma in Gresini sapevano cosa fare: aspettare la decisione di Marquez e diventare il luogo della rinascita del campione.

Photo by: Gresini Racing Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Gresini Racing

“Siamo stati contattati, ho parlato con i ragazzi del mio team. Marc aveva un contratto con Honda per il 2024, quindi non era scontato che l’avrebbero lasciato andare. Noi abbiamo deciso di aspettarlo, infatti siamo arrivati a ottobre! Abbiamo tenuto con forza questa linea e l’abbiamo portato qui”, racconta Nadia Padovani.

Le moto sono state svelate, i piloti sono stati presentati e ora è davvero tutto pronto per ricominciare. A febbraio si parte alla volta della Malesia, dove si svolgeranno i test pre-stagionali che inizieranno a dare qualche risposta. Più pressione o più voglia di ripartire? Nadia Padovani non ha dubbi: “La voglia di cominciare supera la pressione, perché non vediamo l’ora di scendere in pista con questi piloti. Non vediamo l’ora di scoprire dove potremo arrivare quest’anno”.