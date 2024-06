MotoGP | Mugello, Warm-Up: Acosta al top, ma occhio a Morbidelli

Dopo la Sprint del Gran Premio d'Italia di MotoGP, diversi piloti hanno sollevato il dubbio che la gomma posteriore soft possa essere una soluzione buona anche per la gara lunga del Mugello. Dubbio che è stato alimentato ulteriormente da quanto visto nel Warm-Up, nel quale la maggior parte dei piloti è scesa in pista con questa soluzione.

Il più veloce è stato Pedro Acosta, che sulla sua GasGas Tech3 ne montava una che aveva 9 giri di vita, con la quale ha realizzato un crono di 1'45"900. Sotto al muro dell'1'46" ci sono scese anche le due Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli, con il riminese che però ha ottenuto il suo 1'45"982 con la gomma media. Tra le altre cose, la sua Desmosedici GP e quella di Pecco Bagnaia, solo 18° a poco meno di un secondo con la gomma media, sfoggiano già la livrea azzurra dedicata alle Nazionali italiane.

Attenzione però a Morbidelli, perché la sua gomma soft di giri ne aveva addirittura 16, ma gli è bastata per girare in 1'45"988. Se si continua a scorrere la classifica, alle spalle di Acosta il contingente Ducati è di ben cinque moto. A seguire, infatti, troviamo Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Se i due spagnoli avevano la gomma media, il portacolori della Pertamina Enduro VR46 invece aveva a sua volta una soft di 14 giri, quindi il suo 1'46"165 è un tempo molto interessante.

In settima ed ottava posizione troviamo invece due Aprilia, entrambe con una gomma soft con una decina di giri, con Aleix Espargaro che ha preceduto Raul Fernandez. Bisogna scendere fino alla nona piazza invece per trovare Marc Marquez, che ha girato in 1'46"364 con una gomma media. Come di consueto, il pilota del Gresini Racing ha fatto anche una prova di cambio moto nel caso di un eventuale "flag to flag".

La top 10 si completa poi con Maverick Vinales, mentre la prima delle moto giapponesi è stata la Yamaha di Fabio Quartararo, autore del 13° tempo con una soft da 7 giri, alle spalle anche delle due KTM di Brad Binder e di Pol Espargaro. Alle spalle di "El Diablo" c'è invece la prima delle Honda, che è quella di Takaaki Nakagami.

Detto del 18° tempo di Bagnaia, ci sono anche altri italiani nelle posizioni di rincalzo: Marco Bezzecchi è 16°, Luca Marini è 22° e la wild card dell'Aprilia, Lorenzo Savadori, chiude il gruppo in 24° posizione.