MotoGP | Mugello: sconti sui biglietti fino al 4 febbraio

L’appuntamento con il Motomondiale al Mugello è dal 31 maggio al 2 giugno per un fine settimana di puro divertimento. Cinque le classi con MotoGP - Moto2 - Moto3 – MotoE e Red Bull Rookies Cup e doppio appuntamento con le qualifiche e la Sprint Race al sabato e tutte le gare alla domenica. In programma tanti gli incontri con i piloti come la hero walk al sabato e la domenica o la Rider Fan Parade lungo i 5.245 metri del tracciato toscano.



Woodstock dei motori Come da tradizione, “Al Mugello non si dorme”. L’invito per tutti gli appassionati è quello di vivere un weekend di gare, musica e amicizia per tutto il fine settimana con musica, concerti e DJ set internazionali e la possibilità di campeggiare gratuitamente all’interno del parco del circuito (100 ettari di prati e boschi con bagni e docce, fontanelle acqua e aree attrezzate per barbeque) a partire da giovedì. Ingresso gratuito per le moto.



PREVENDITA

Fino a domenica 4 febbraio, tutti gli appassionati potranno approfittare della speciale promozione riservata alla prima fascia di prevendita. Approfittane adesso per assicurarti un biglietto, da condividere con gli amici. L’ingresso moto è gratuito così come la possibilità di campeggiare all’interno del parco del circuito da giovedì sera fino a domenica.

I biglietti permettono l’accesso dalle 21 del giorno precedente per permettere agli spettatori di godere del nutrito programma di musica e concerti sul palco del Correntaio, ma anche di dormire all’interno, caratteristica che distingue il Mugello da ogni altro circuito del calendario della motogp.

Lunedi 5 febbraio scatterà la seconda fascia di prevendita sempre sulla piattaforma TicketOne.it. Per ogni informazione e tipologia di biglietto, inclusi biglietti VIP, è possibile consultare anche il sito mugellocircuit.com.

LARGO AI GIOVANI: ingresso gratuito fino a 15 anni

All’insegna della passione dei motori, della musica e di un fine settimana da condividere all’aria aperta con gli amici, i ragazzi fino a 15 anni avranno accesso alla zona prato in modo completamente gratuito. Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto per il prato e le tribune.