MotoGP | Mugello: ecco la livrea speciale Aprilia per l'All Stars

Il Gran Premio d’Italia è la gara di casa non solo per tanti piloti, ma anche per i team. Aprilia ha già affrontato le curve del Mugello per la prima sessione di prove libere con una livrea speciale, sfoggiata proprio in occasione dell’appuntamento casalingo. Poco appariscente e non troppo differente dal solito, ma con tre parole fondamentali: Aprilia All Stars.

La Casa di Noale ha infatti colto l’occasione per pubblicizzare l’evento che si terrà a Misano l’8 giugno e che sarà accessibile al pubblico gratuitamente. Saranno presenti Aleix Espargaro e Maverick Vinales, i titolari in MotoGP quest’anno, insieme al collaudatore Lorenzo Savadori, impegnato questo fine settimana al Mugello come wild card.

Tutti e tre hanno già sfoggiato la livrea speciale, che si presenta con il classico nero, ma sulle fiancate spicca il logo dell’evento “Aprilia All Stars”. Questo è stato apposto anche sul codone, corredato di data. Ma le ali anteriori sono il punto dove il logo è più evidente e più d’impatto.

Insieme a Espargaro, Vinales e Savadori, saranno presenti all’evento anche Miguel Oliveira e Raul Fernandez, oltre a Max Biaggi, che è ambassador Aprilia. Non mancherà l’off road, con Jacopo Cerutti e Francesco Montanari. Tante le attività in pista e fuori, con la presenza dei piloti e con tante esperienze che avvicineranno ancora di più gli appassionati all’emozione del circuito.