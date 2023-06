MotoGP | Mugello: Bagnaia, pole record e tensione con Marquez

Il cielo è nuvoloso sul Mugello, ma la temperatura in pista è stata davvero infernale nelle qualifiche del GP d'Italia di MotoGP, con Pecco Bagnaia che ha conquistato la pole position facendo segnare il nuovo record del tracciato toscano, ma ha vissuto anche dei momenti di nervosismo con Marc Marquez, che sia oggi pomeriggio nella Sprint che nella gara lunga di domani lo affiancherà in prima fila.

Il pilota della Ducati ha firmato la sua 14° pole in carriera nella classe regina e lo ha fatto con un giro mostruoso in 1'44"855, se si pensa che prima di questa mattina nessuno era mai sceso sotto al muro dell'1'45". Tuttavia, nel suo primo giro lanciato del secondo run ha trovato Marc Marquez che usciva dai box, secondo lui ostacolandolo, e questo lo ha fatto finire largo alla San Donato.

Il campione del mondo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e, come se non bastasse, il rivale della Honda ha preso la palla al balzo per incollarsi alla scia della sua Desmosedici GP. Il piemontese però è stato bravissimo a ritrovare la concentrazione e a sfoderare questo giro strepitoso, grazie al quale ha piegato per appena 78 millesimi l'otto volte iridato, comunque molto bravo a sfruttare il gancio per issare la sua RC213V in seconda posizione.

"Non ho niente da dire, parla da solo", ha detto Bagnaia al parco chiuso. Quando poi gli è stato domandato se si aspetta una penalità, ha aggiunto: "No, ma ci sono i giudici per decidere, non spetta a me". Dal canto suo, Marc ha replicato: "Al secondo giro io stavo cercando Bezzecchi, ma è uscito velocemente dal box e l'ho perso. Ma Pecco andava forte, è andato lungo e ha deciso di fermarsi al mio lato. L'ho ringraziato perché ho avuto l'opportunità di seguirlo. Non era l'obiettivo, ma ha fatto comodo. Per me quella era una distanza sufficiente per essere sicuro, lui arrivava e girava. È inutile parlare, perché non ha ragione".

Tra le altre cose, dividerà la prima fila con l'intera famiglia Marquez, visto che terzo c'è Alex, bravissimo a passare dalla Q1 con un crono già molto vicino al record della pista e poi a ripetersi con un 1'45"007 che ha portato in terza posizione la sua Ducati del Gresini Racing. Va ricordato però che nella gara lunga di domani lo spagnolo arretrerà sesto, perché deve scontare una penalità di tre posizioni in griglia per l'incidente con Luca Marini a Le Mans.

Così come dalla Q1 arrivava Jack Miller, che ha issato la sua KTM ad aprire la quarta fila con il quarto tempo. L'australiano era vicinissimo fino al T3, ma poi ha chiuso a 331 millesimi, confermando che l'ultimo settore di Bagnaia è stato un qualcosa veramente ai limiti della perfezione.

A completare la seconda fila ci sono le due Ducati di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, che stamani non è riuscito ad essere efficace come lo era stato ieri nella FP2. Stoico invece Aleix Espargaro, unico pilota Aprilia ad aver centrato la Q2 e capace di piazzarsi settimo nonostante l'infortunio al tallone rimediato cadendo in bicicletta nella giornata di giovedì.

In terza fila con il pilota di Granollers ci saranno la Ducati di Johann Zarco e la Honda di Alex Rins, mentre la quarta è riservata a quelli che hanno avuto qualche difficoltà di troppo in questa Q2: Brad Binder ed Enea Bastianini, rispettivamente decimo e 12°, sono entrambi caduti alla Scarperia-Palagio. Tra loro invece c'è Luca Marini che si è visto cancellare un tempo da seconda fila per un track limits.

Dopo la delusione dell'esclusione dalla Q2 al termine della FP2, quando era stato beffato dalla scia di Marquez, Maverick Vinales non è riuscito a passare il taglio neppure questa mattina: il pilota dell'Aprilia è stato beffato per appena 32 millesimi da Miller e quindi andrà a schierare la sua RS-GP solamente in 13° posizione. Un bel problema, visto che la partenza al momento è uno dei nei delle moto di Noale.

Continua ad essere notte fonda anche per le Yamaha, che anche su una pista in passato amica come il Mugello non sono riuscite neppure ad infilarsi nelle prime quattro file. Le M1 di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo andranno infatti a completare la quinta in 14° e 15° posizione, con "El Diablo" che in questo caso si è inchinato anche al compagno di box. Tra l'altro, entrambi hanno accusato oltre mezzo secondo di gap anche in questo primo segmente.

Oltre a Morbidelli, sono diversi purtroppo i piloti italiani che hanno salutato la concorrenza. Il collaudatore Ducati Michele Pirro prenderà il via dalla 17° posizione, alle spalle anche dalla Honda LCR di Takaaki Nakagami, mentre Fabio Di Giannantonio (caduto in FP3 alla San Donato) aprirà la settima fila.

Il portacolori del Gresini Racing è a cavallo delle due Aprilia della RNF Racing, con Miguel Oliveira 18° e Raul Fernandez 20°. Se il portoghese non aveva grandi aspettative, essendo al rientro da un infortunio alla spalla che gli era costato il GP di Francia, il giovane spagnolo aveva vissuto un venerdì da protagonista, rimanendo fuori dalla Q2 per pochi millesimi. Il suo sabato mattina però è stato un disastro, con una doppia caduta tra FP3 e Q1, molto brutta tra l'altro la seconda alla Biondetti.

Nello stesso punto nella FP3 è stato vittima di un incidente spaventoso l'altro Fernandez, Augusto, che però si è rialzato senza problemi ed è tornato in sella alla sua KTM della GasGas Tech3 per la Q1, nella quale comunque non ha brillato: il campione del mondo della Moto2 è 21° in griglia, davanti solo al collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori ed al compagno di squadra Jonas Folger.

Bisogna ricordare poi che all'appello manca Joan Mir, che in una caduta avvenuta ieri alla San Donato si è infortunato al mignolo della mano destra ed ha deciso di fermarsi, visto che questa è solo la prima gara di una tripletta.

