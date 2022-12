MotoGP | Mugello 2023: inizia la prevendita con tante promozioni

Carica lettore audio

E’ iniziato il countdown per il Gran Premio d’Italia MotoGP del 9-11 giugno 2023 e da lunedì 19 dicembre sarà attiva la campagna di prevendita dei biglietti sia sulla piattaforma TicketOne che sul sito mugellocircuit.com dove sarà possibile consultare tutte le opportunità offerte.

Anche il Mugello non dorme e dalle colline toscane sono in arrivo promozioni esclusive per chi, come noi, all’appuntamento con il Motomondiale al Mugello non vuole proprio mancare.

Parola d’ordine: Risveglia la passione. La MotoGP al Mugello è sempre stata una festa in pista e fuori. Cento ettari di prato e boschi sono pronti per ospitare una vera e propria Woodstock dei motori: area tende e camper, spazi barbecue attrezzati, e un ricchissimo programma di intrattenimento con aperitivi, musica e concerti per una maratona di grandi emozioni lunga tre giorni.

Sensibile alla situazione economica del momento e allineato con i principali circuiti europei, l’Autodromo Internazionale del Mugello offre tante promozioni per venire incontro ai giovani, alle donne, ai tesserati FMI e a tutti gli appassionati che ogni anno hanno affollato le tribune e le colline dell’impianto della Ferrari.

PRATO 58 Giornaliero: (Promozione fino al 15 gennaio)

Venerdì: prezzo speciale di 28 euro per l’intera giornata di prove con ingresso dalle ore 8:00 del mattino

Sabato: prezzo speciale di 39 euro per la giornata di prove ufficiali, qualifiche e l’attesissima Gara Sprint.

Domenica: il prezzo sarà di 55 euro con le gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE

L’abbonamento per le due giornate, sabato e domenica, è fissato a 76 euro, 92 euro per i tre giorni.

LARGO AI GIOVANI

Ingresso gratuito fino a 15 anni All’insegna della passione dei motori, tantissime amicizie sono nate proprio sulle colline del Mugello durante il fine settimana del Motomondiale. Una fra tutti quella tra Alberto “Albi” Tebaldi, oggi ad della VR46, e Valentino Rossi, quando il Doctor aveva solo 14 anni ed era accampato con una tendina gialla alla curva Casanova-Savelli. Perché questo possa continuare a succedere, a partire da quest’anno si alza l’età dei ragazzi (da 13 a 15 anni) che avranno accesso alla zona prato al prezzo simbolico di 1 euro vincolati all’acquisto di almeno un biglietto adulto.

Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto del 20% per tutte le tipologie di biglietto prato e tribune.

PROMOZIONE DONNE

Continua la tradizione del Mugello che da sempre ha avuto un occhio di riguardo per le donne a cui è riservato un biglietto ridotto del 10% su prato e tutte le tribune.

PROMOZIONE CAMPER

Vieni con un amico, meglio ancora in camper. Da quest’anno sarà possibile accedere con i camper con soli 75 euro. Ma affrettati, la promozione è fino al 15 gennaio 2023.

TESSERATI FMI, MILITARI E FORZE DELL'ORDINE



Continua l’opportunità di accedere con biglietto scontato del 20% su prato e tribune.

UN POSTO IN PRIMA FILA

Per gli amanti della comodità, biglietti tribuna in promozione fino al 15 gennaio a partire da 112 euro per la Tribuna Materassi Laterale, 132 euro per l’abbonamento di sabato e domenica.

NIGHT AND DAY

Per venire incontro a tutti gli appassionati, continua la promozione Night & Day: I titolari degli abbonamenti o biglietti Prato Night & Day avranno la possibilità di accedere al circuito già a partire dalle ore 21.00 del giorno antecedente il primo giorno di validità del biglietto e pernottare all'interno.

PREVENDITA

I biglietti per il Gran Premio Oakley di MotogGP sono in prevendita sulla piattaforma TicketOne www.ticketone.it e sul sito www.mugellocircuit.com a partire da lunedì 19 dicembre.

