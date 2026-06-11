MotoGP | Motorland Aragon sarà in calendario anche nella stagione 2027

Ottime notizie per gli appassionati spagnoli del Campionato del Mondo di MotoGP. La Spagna continuerà infatti ad avere quattro gare in calendario nella stagione 2027, dopo che mercoledì 10 giugno è stato annunciato che MotorLand Aragon ospiterà un Gran Premio nella prossima stagione.

Il contratto del circuito aragonese con MotoGP Sports Entertainment Group, ex Dorna, scadeva nel 2026, quando si terrà il Gran Premio di Aragona l'ultimo fine settimana di agosto. Tuttavia, il campionato ha annunciato che MotorLand continuerà a far parte del calendario il prossimo anno, con il Gran Premio di Aragon, in occasione di un evento che si è tenuto ieri nella capitale dell'Aragona, Saragozza.

Per quanto riguarda ciò che accadrà oltre il 2027, va sottolineato che MotorLand Aragon continuerà a svolgere un ruolo importante per la MotoGP. Infatti, MotoGP SEG ha anche annunciato che il circuito situato a Teruel fungerà da circuito di riserva ufficiale del campionato dal 2028 al 2031. Ciò significa che, sebbene non ospiterà un Gran Premio in prima battuta, entrerà nel calendario in quegli anni se uno degli appuntamenti annunciati a priori non potrà andare avanti per qualsiasi motivo.

Lo ha annunciato il campionato in un comunicato: "MotorLand Aragon continuerà ad ospitare il Gran Premio di Aragon nel 2027 a seguito di un nuovo accordo tra il Governo di Aragón e la MotoGP. L'accordo rinnovato è stato annunciato ufficialmente oggi, 10 giugno, in occasione di un evento tenutosi a Saragozza".

"Sebbene il rinnovo per ospitare il Gran Premio di Aragon sia solo per il 2027, il circuito continuerà a far parte della struttura della MotoGP come circuito di riserva ufficiale dal 2028 al 2031".

Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group, ha dichiarato: "MotorLand Aragon è stato un partner importante per la MotoGP per quasi due decenni, svolgendo un ruolo chiave nella presenza del campionato in Spagna. Il rinnovo per il 2027 riflette sia la solidità di questa collaborazione sia il valore che l'evento apporta alla regione. Siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme e di mantenere l'Aragona come parte della famiglia della MotoGP nei prossimi anni in qualità di circuito di riserva".

MotoGP SEG ha indicato che "lo svolgimento del Gran Premio di Aragon comporta un investimento di 12 milioni di euro e genera importanti benefici per la regione. Ogni anno, MotorLand Aragon genera circa 50 milioni di euro di impatto economico diretto e indiretto, di cui quasi la metà è direttamente legata al Gran Premio di MotoGP".

"Ogni anno, più di 110.000 appassionati partecipano al weekend del Gran Premio, con migliaia di persone che arrivano da tutta la Spagna e dall'estero. L'evento offre una grande opportunità per far conoscere l'Aragona, promuovendo al contempo l'attività di alberghi, ristoranti e commercio locale, che spesso raggiunge la piena capacità durante il weekend di gara".

"Siamo lieti di confermare che il Gran Premio di Aragona tornerà il prossimo anno. Le moto torneranno a ruggire sul circuito di Alcañiz nel 2027", ha dichiarato il presidente del Governo dell'Aragona, Jorge Azcón. "MotorLand rimarrà inoltre legato alla MotoGP tra il 2028 e il 2031 come circuito di riserva".

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