MotoGP | Motegi, Libere 2: sul bagnato svetta Marquez, Q2 invariata

Le previsioni meteo hanno trovato conferma e Motegi si è svegliata sotto ad una pioggia abbastanza fitta nella mattinata di sabato. Viste le condizioni, ed il rischio del passaggio di un tifone, i team manager della MotoGP si sono riuniti con la Dorna e con la FIM per valutare l'ipotesi di anticipare di un'ora le qualifiche, in una finestra che potrebbe garantire un clima migliore, ma per il momento si è deciso di proseguire con il programma per come era stato stilato, con il via della Q1 alle 15:05 locali, le 8:05 in Italia.

Nel caso incui il meteo dovesse volgere al peggio, impedendo il regolare svolgimento delle qualifiche, gli scenari che si presentano sono quindi due: l'eventuale disputa delle due sessioni nella mattinata di domenica, prima della gara che scatterà alle 15 locali. Una soluzione che era già stata adottata in Australia nel 2019. Esiste, tuttavia, anche l'opzione di stilare lo schieramento di partenza in base alla classifica cumulativa delle prime due sessioni di prove libere.

Una gradutatoria che ovviamente stamani, con la pista abbondamente bagnata, è rimasta invariata rispetto al turno unico di ieri, così l'elenco dei piloti che oggi affronteranno direttamente la Q2. La lista quindi comprende le due Ducati ufficiali di Jack Miller e Pecco Bagnaia, che comandano la classifica, ma anche quella griffata Mooney VR46 che ieri si era piazzata quinta con Luca Marini.

Tra le Desmosedici GP si erano infilate poi la Yamaha del leader iridato Fabio Quartararo e l'altro contendente al titolo Aleix Espargaro. Dentro anche l'altra Aprilia, quella di Maverick Vinales, che occupava invece la decima piazza.

Sulla pista di casa si sono assicurate un posto nelle prime quattro file anche le due Honda ufficiali, con Marc Marquez e Pol Espargaro al sesto ed al settimo posto della cumulativa, davanti alle due KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira.

Tra i big, dunque, c'è Enea Bastianini che sarà costretto a passare dalla Q1, visto che ieri non era andato oltre al 14° tempo, complice anche una scivolata alla curva 5. "Bestia" se la dovrà vedere anche con le due Ducati del Prima Pramac Racing affidate a Johann Zarco e Jorge Martin, ma anche con la Suzuki di Alex Rins. Oltre ai connazionali Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Attenzione però, perché "assaggiare" la pista in queste condizioni potrebbe anche essere un vantaggio proprio per i due piloti che dovranno affrontare la Q1 e centreranno il passaggio alla Q2, perché quando inizierà il segmento decisivo della qualifica avranno già un quadro di dove è meglio andare a mettere le gomme e di dove invece no.

In una seconda sessione di prove libere dal valore assolutamente relativo, si è rivisto brillare Marc Marquez, che è stato il più veloce in 1'55"232. Un tempo lontano di circa 11 secondi rispetto ai riferimenti di ieri, che però ha confermato che la pioggia potrebbe essere un'alleata per l'otto volte campione del mondo richiedendo uno sforzo minore dal punto di vista fisico. Il pilota della Honda ha preceduto le due Ducati di Martin e Miller.

Il turno ha visto anche la caduta di Brad Binder alla curva 3, stesso punto in cui si sono resi protagonisti di escursioni nella ghiaia anche Quartararo ed Aleix Espargaro, che però poi hanno proseguito senza particolari problemi, chiudendo questa FP2 rispettivamente in decima ed in 11° posizione. Poco più indietro Bagnaia, accreditato del 15° tempo.

A terra c'è finito anche Pol Espargaro, provocando in questo caso l'esposizione di una breve bandiera rossa. Il pilota di Granollers è uscito illeso dalla carambola, ma la sua RC213V era rimasta in traiettoria alla curva 8 e questo ha portato la Direzione Gara alla prudenza per rimuoverla. Da segnalare poi anche il problema tecnico accusato nel finale da un'altra Honda, quella della wild card Tetsuta Nagashima.