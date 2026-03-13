Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

Formula 1
Cina
F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

MotoGP
MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

F1 | Komatsu: "Per i GP in Medio Oriente serve una decisione entro questa settimana"

Formula 1
Cina
F1 | Komatsu: "Per i GP in Medio Oriente serve una decisione entro questa settimana"

WEC | La 1812km del Qatar riprogrammata ad ottobre

WEC
Lusail
WEC | La 1812km del Qatar riprogrammata ad ottobre

F1 | Russell sembra temere più il graining che il via: "Stiamo migliorando molto le partenze"

Formula 1
Cina
F1 | Russell sembra temere più il graining che il via: "Stiamo migliorando molto le partenze"

WRC | Safari Rally, PS7-10: Solberg si difende da Ogier e resta al comando

WRC
Safari Rally Kenya
WRC | Safari Rally, PS7-10: Solberg si difende da Ogier e resta al comando
MotoGP Thailandia

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

Diogo Moreira ha debuttato con ottimi risultati in MotoGP, nel Gran Premio della Thailandia, nel quale è riuscito a conquistare punti nella sua prima gara lunga, classificandosi al 13° posto.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira ha ottenuto un buon risultato al suo debutto in MotoGP. L'attuale campione Moto2 è approdato nella classe regina come nuovo pilota del team LCR e come progetto futuro della Honda, essendo l'unico "rookie" di questa stagione insieme ad un altro campione, in questo caso della Superbike, il turco Toprak Razgatlioglu.

All'inizio della stagione 2026, un paio di settimane fa in Thailandia, è stato il brasiliano a partire meglio. Dopo essersi qualificato al 15° posto sulla griglia di partenza dell'appuntamento di Buriram, il giovane talento nato a San Paolo si è piazzato 13° nella Sprint di sabato, risultato che ha ripetuto nella gara lunga di domenica, guadagnando così i suoi primi tre punti nella classe regina, mentre Razgatlioglu è riuscito solo a ottenere il 17° posto nella gara principale del weekend.

Qualche giorno fa, in un evento promozionale organizzato a Madrid da Estrella Galicia 0.0, che ha potuto condividere con il punto di riferimento della categoria, Marc Marquez, e con José Antonio Rueda, campione in carica della Moto3, lo stesso Moreira ha potuto analizzare come è andato il suo debutto nel Mondiale.

"La prima gara in MotoGP è stata positiva, è andata molto bene. Gli ultimi 5 anni della mia vita sono volati. Sto realizzando un sogno, dopo essere stato campione di Moto2, correndo in MotoGP ed andando a correre in Brasile. Sarà un weekend molto speciale, molto bello, vedremo cosa potremo fare lì", ha esordito, pensando anche al prossimo appuntamento, che sarà in casa sua. Il campionato tornerà infatti in Brasile il prossimo fine settimana, dal 20 al 22 marzo, sul circuito di Goiania.

Marc Márquez, Diogo Moreira, José Antonio Rueda

Marc Márquez, Diogo Moreira, José Antonio Rueda

Successivamente, il numero 10 ha spiegato perché il suo primo weekend nella classe regina gli sia sembrato particolarmente breve, rispetto a come viveva i Gran Premi fino ad ora: "Il weekend in MotoGP mi è sembrato molto breve. Ho smesso di lavorare con il team e avevo molte cose da fare, stampa, riunioni, che prima non avevo. Non ho molto tempo libero. Questo è ciò che ho notato di più".

Ma Moreira ha anche approfittato del suo primo Gran Premio per imparare, considerando tutto il lavoro che ha davanti per mettersi al passo e raggiungere i suoi nuovi rivali. "Quello che ho imparato di più nel weekend in Thailandia è stato seguire gli altri. Ciò che ci manca sono le ore in sella alla moto". E, ovviamente, una delle grandi domande per Moreira è cosa può imparare da Marc Marquez. Un aspetto su cui gli è stato chiesto, approfittando del fatto che stavano condividendo lo stesso palcoscenico.

Il brasiliano e lo spagnolo si allenano insieme, e alcuni giornalisti hanno persino ipotizzato la possibilità che Diogo firmasse con Vertical, la società di rappresentanza del numero 93, cosa che però entrambi hanno negato. Il legame però è stretto al punto che il pilota di San Paolo ha corso in Thailandia con i guanti del pilota di Cervera, perché i suoi non gli stavano bene: "Quando ci alleniamo insieme mi diverto molto. Fin da piccolo, è stato un sogno poterlo fare con qualcuno come Marc. Posso imparare molte cose, cerco di imparare il massimo, soprattutto ora", ha affermato.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

Top Comments

More from
Rubén Carballo Rosa

MotoGP | Marquez: "Non credo di poter pianificare il mio ritiro, è qualcosa che sentirò"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non credo di poter pianificare il mio ritiro, è qualcosa che sentirò"

MotoGP | Marquez punge Acosta: "Ho vinto il Mondiale al primo anno, lui neanche una gara al terzo"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez punge Acosta: "Ho vinto il Mondiale al primo anno, lui neanche una gara al terzo"

MotoGP | Ezpeleta ammette: "Sarà difficile correre in Qatar, ma al massimo ci sarà un rinvio"

MotoGP
MotoGP
Qatar
MotoGP | Ezpeleta ammette: "Sarà difficile correre in Qatar, ma al massimo ci sarà un rinvio"
More from
Diogo Moreira

MotoGP | L'odissea dei caschi di Bagnaia, Bastianini e Moreira in Thailandia

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | L'odissea dei caschi di Bagnaia, Bastianini e Moreira in Thailandia

MotoGP | Moreira racconta il suo adattamento e rivela cosa ha imparato da Marc Marquez

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Moreira racconta il suo adattamento e rivela cosa ha imparato da Marc Marquez

Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026

MotoGP
MotoGP
Presentazione LCR Honda
Fotogallery MotoGP | Honda LCR: ecco le RC213V di Zarco e Moreira per il 2026
More from
Team LCR

MotoGP | Zarco: "Secondo me la Honda è meglio della KTM"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco: "Secondo me la Honda è meglio della KTM"

MotoGP | L'obiettivo di Zarco per il 2026: "Continuare a sognare la vittoria"

MotoGP
MotoGP
Presentazione LCR Honda
MotoGP | L'obiettivo di Zarco per il 2026: "Continuare a sognare la vittoria"

MotoGP | Honda LCR: colori diversi, ma stavolta grandi ambizioni in entrambi i lati del box

MotoGP
MotoGP
Presentazione LCR Honda
MotoGP | Honda LCR: colori diversi, ma stavolta grandi ambizioni in entrambi i lati del box

Ultime notizie

MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

Formula 1
Cina
F1 | Cadillac arranca: la pompa della benzina continua a essere un problema

F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

Formula 1
Cina
F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…"

MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere

MotoGP
MotoGP | La griglia 2027 inizia a delinearsi: ecco come dovrebbe essere