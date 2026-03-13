MotoGP | Moreira vuole imparare il più possibile da un "maestro" come Marquez

Diogo Moreira ha ottenuto un buon risultato al suo debutto in MotoGP. L'attuale campione Moto2 è approdato nella classe regina come nuovo pilota del team LCR e come progetto futuro della Honda, essendo l'unico "rookie" di questa stagione insieme ad un altro campione, in questo caso della Superbike, il turco Toprak Razgatlioglu.

All'inizio della stagione 2026, un paio di settimane fa in Thailandia, è stato il brasiliano a partire meglio. Dopo essersi qualificato al 15° posto sulla griglia di partenza dell'appuntamento di Buriram, il giovane talento nato a San Paolo si è piazzato 13° nella Sprint di sabato, risultato che ha ripetuto nella gara lunga di domenica, guadagnando così i suoi primi tre punti nella classe regina, mentre Razgatlioglu è riuscito solo a ottenere il 17° posto nella gara principale del weekend.

Qualche giorno fa, in un evento promozionale organizzato a Madrid da Estrella Galicia 0.0, che ha potuto condividere con il punto di riferimento della categoria, Marc Marquez, e con José Antonio Rueda, campione in carica della Moto3, lo stesso Moreira ha potuto analizzare come è andato il suo debutto nel Mondiale.

"La prima gara in MotoGP è stata positiva, è andata molto bene. Gli ultimi 5 anni della mia vita sono volati. Sto realizzando un sogno, dopo essere stato campione di Moto2, correndo in MotoGP ed andando a correre in Brasile. Sarà un weekend molto speciale, molto bello, vedremo cosa potremo fare lì", ha esordito, pensando anche al prossimo appuntamento, che sarà in casa sua. Il campionato tornerà infatti in Brasile il prossimo fine settimana, dal 20 al 22 marzo, sul circuito di Goiania.

Marc Márquez, Diogo Moreira, José Antonio Rueda

Successivamente, il numero 10 ha spiegato perché il suo primo weekend nella classe regina gli sia sembrato particolarmente breve, rispetto a come viveva i Gran Premi fino ad ora: "Il weekend in MotoGP mi è sembrato molto breve. Ho smesso di lavorare con il team e avevo molte cose da fare, stampa, riunioni, che prima non avevo. Non ho molto tempo libero. Questo è ciò che ho notato di più".

Ma Moreira ha anche approfittato del suo primo Gran Premio per imparare, considerando tutto il lavoro che ha davanti per mettersi al passo e raggiungere i suoi nuovi rivali. "Quello che ho imparato di più nel weekend in Thailandia è stato seguire gli altri. Ciò che ci manca sono le ore in sella alla moto". E, ovviamente, una delle grandi domande per Moreira è cosa può imparare da Marc Marquez. Un aspetto su cui gli è stato chiesto, approfittando del fatto che stavano condividendo lo stesso palcoscenico.

Il brasiliano e lo spagnolo si allenano insieme, e alcuni giornalisti hanno persino ipotizzato la possibilità che Diogo firmasse con Vertical, la società di rappresentanza del numero 93, cosa che però entrambi hanno negato. Il legame però è stretto al punto che il pilota di San Paolo ha corso in Thailandia con i guanti del pilota di Cervera, perché i suoi non gli stavano bene: "Quando ci alleniamo insieme mi diverto molto. Fin da piccolo, è stato un sogno poterlo fare con qualcuno come Marc. Posso imparare molte cose, cerco di imparare il massimo, soprattutto ora", ha affermato.