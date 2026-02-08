MotoGP | Moreira racconta il suo adattamento e rivela cosa ha imparato da Marc Marquez

Diogo Moreira ha completato un buon approccio nella sua seconda uscita con la MotoGP a Sepang, almeno secondo la sua valutazione. L'attuale campione della Moto2 ha debuttato nella classe regina nei test post-stagionali di Valencia, e in Malesia ha completato un totale di sei giorni di prove: tre dello Shakedown, a cui ha potuto partecipare in qualità di esordiente, e tre dei test collettivi, nei quali ha dovuto fare i conti con la sua prima caduta alla guida di una moto della classe regina.

Dopo l'incidente del primo giorno, il brasiliano del team LCR ha continuato a migliorare fino a chiudere giovedì con il 19° miglior tempo, un 1'58"476 che lo ha lasciato appena dietro all'altro rookie del 2026, il tre volte campione del mondo della Superbike, Toprak Razgatlioglu (che ha fatto registrare un 1'58"326). Il brasiliano ha quindi preceduto solo due collaudatori: Lorenzo Savadori, sostituto di Jorge Martin sull'Aprilia, ed Augusto Fernandez, che è riuscito a tornare in pista con la Yamaha dopo i problemi al motore V4.

Tuttavia, al di là dei tempi, che in questo tipo di test non sono importanti, Moreira ha tenuto conto delle sensazioni e ha valutato positivamente i suoi progressi quando è stato intervistato dai media, tra cui Motorsport.com: "Penso che i progressi siano stati molto buoni. Giorno dopo giorno, il feeling è stato migliore. Il pomeriggio dell'ultimo giorno è stato ancora migliore. Penso che la configurazione di base per noi sia stata buona. Abbiamo fatto molti giri ed abbiamo capito meglio la moto. Penso che siamo sulla buona strada", ha esordito.

Riguardo al miglior consiglio ricevuto questa settimana, il numero 10 ha sottolineato: "Alla fine, avere calma. Abbiamo tutto l'anno per migliorare ed imparare. Abbiamo tempo per farlo. Dobbiamo imparare, anche con il team, che mi aiuta molto. Sono molto contento in questo momento. Dobbiamo continuare così. Giorno dopo giorno, gara dopo gara, dobbiamo continuare a migliorare. Alla fine, come ho detto, ho tutto l'anno per imparare. Senza dubbio, dobbiamo divertirci".

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

C'era il dubbio che Moreira non fosse riuscito a parlare con gli altri piloti Honda. E Diogo in effetti ha raccontato la sua esperienza con gli altri membri dell'HRC: "Sì, alla fine è difficile trovare il tempo per parlare. Perché io ho il mio lavoro da fare e anche loro hanno il loro, con la loro squadra. Ma sì, penso che la moto sia molto buona. Vediamo che Joan Mir è veloce, anche Luca Marini. Aleix nello Shakedown, che è stato molto veloce. Quindi penso che la moto sia buona. Pertanto, dobbiamo imparare a modo nostro e concentrarci sul nostro lavoro".

Quando gli è stato domandato se fosse riuscito a fare una simulazione di Sprint o di gara lunga, ha spiegato: "No, alla fine no. Perché ero molto stanco e non aveva senso fare la simulazione di gara. Perché alla fine, fare giri solo per il gusto di farli, non aveva senso. Quindi, alla fine, abbiamo fatto la simulazione di Sprint nell'ultimo giorno dello Shakedown. Ora vedremo in Thailandia".

Parlando con DAZN, ha fornito alcuni dettagli in più sul suo test a Sepang: "È una moto nuova. Sono ancora un po' teso. Non riesco ad avere il 'flow' che vorrei. Le MotoGP hanno molta potenza, bisogna sollevare la moto molto presto e guidarla con l'acceleratore. Le curve molto lunghe sono quelle che mi danno più difficoltà, mentre in frenata sono più forte e me la cavo abbastanza bene".

Alla domanda se avesse preso come riferimento qualche pilota, Moreira ha indicato solo l'attuale campione della MotoGP: "Direi Marc Marquez. Quando ci alleniamo nelle partenze, alla fine devi fare il giro completo, e mi sono messo dietro di lui. Lui sicuramente andava a metà gas, mentre io spingevo. Soprattutto, ho visto che cambia molto tra le traiettorie che facevo io e quelle che devo fare", ha ribadito.