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MotoGP | Moreira fermato da un problema al nervo del gomito destro in Qatar: "Avevo dolore già dalla Malesia"

L'impegno fisico richiesto dalla tripletta ha fatto riemergere un problema risalente alla gara del Sachsering dello scorso anno per il rookie della Honda LCR, che è stato costretto al ritiro nella gara lunga. Tuttavia, il brasiliano è convinto di poter tornare al 100% in vista di Portimao.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 12 nov 2026, 18:02

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Complice l'assenza della Yamaha, con la Casa di Iwata che ha deciso di non mandare il proprio personale a Lusail a causa del conflitto in Medio Oriente, il Gran Premio del Qatar di MotoGP è cominciato con appena 18 piloti pronti a scendere in pista.

Tra questi poi c'erano anche due sostituti come Iker Lecuona e Jake Dixon. Il vice-campione del mondo in carica della Superbike ha preso il posto di Alex Marquez in sella alla Ducati del Gresini Racing, visto che dopo Sepang il connazionale è rientrato in Spagna per farsi rimuovere la placca inserita sulla clavicola destra dopo il terribile incidente di Barcellona.

Il britannico, che non correva in MotoGP addirittura dal 2021, ha invece sostituito Joan Mir sulla Honda ufficiale, visto che nel weekend di Sepang, che segnava il suo ritorno dopo quattro GP d'assenza, il maiorchino è tornato ad accusare lo stesso malessere che lo aveva portato a fermarsi a Misano, con vista annebbiata e capogiro.

Nel corso del weekend però la griglia ha continuato a perdere i pezzi, perché al primo giro della Sprint Pecco Bagnaia è stato centrato da Fermin Aldeguer, venendo lanciato per aria dalla sua Ducati come da una catapulta e procurandosi una doppia frattura al piede destro, che lo ha costretto a fermarsi e a sottoporsi successivamente ad un intervento chirurgico.

Come se non bastasse, la griglia della gara lunga si è ridotta ulteriormente a 16 moto, perché anche Luca Marini ha alzato bandiera bianca dopo il Warm-Up, spiegando di essere ancora senza forze, non essendosi ancora ripreso completamente dal violento attacco virale che gli aveva già impedito di correre anche in Australia.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La gara domenicale poi ha visto un altro forfait, quello di Diogo Moreira. In un primo momento, il rookie della Honda LCR sembrava essersi fermato per un problema tecnico, essendo rientrato ai box dopo appena 15 dei 22 giri previsti. In realtà, dopo la corsa, il brasiliano ha spiegato di essersi fermato perché ha iniziato ad essere tormentato ad un infortunio del passato al braccio destro. Dunque, essendo in grande difficoltà a guidare, non aveva senso continuare a rischiare.

"L'anno scorso ho fatto una brutta caduta al Sachsenring. E, insomma, il problema principale adesso è il gomito, il nervo del gomito. In Malesia sentivo dolore già dal sabato, ma alla fine ho corso comunque. Ma qui sono partito sentendo dolore da venerdì e poi è andata sempre peggio", ha detto Moreira ai giornalisti presenti a Lusail, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Sono anche caduto negli ultimi giri della Sprint e oggi è stato impossibile finire la gara. Sentivo forte il dolore, ma sono anche tanti giorni accumulati in sella e sia qui che in Malesia sono due circuiti impegnativi dal punto di vista fisico. Comunque ora abbiamo una settimana per riposare e continuare ad allenarci, quindi andrà sicuramente meglio".

"Il problema è che stavo facendo davvero fatica, quindi è andata sempre peggio, ero super teso in sella alla moto. Ma comunque, come dicevo, abbiamo questa settimana per recuperare e penso che a Portimao sarò di nuovo al 100%", ha concluso.

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