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MotoGP | Moreira esclusivo: "Da quanto visto in Austria, Honda potrebbe lottare per il Mondiale nel 2027"

L'ultimo pilota a sapere dove correrà nella MotoGP 2027 è stato Diogo Moreira, che ha atteso fino al GP del Giappone per ricevere la conferma che lo farà nel team ufficiale Honda. Il brasiliano, già rookie of the year, si è seduto con Motorsport.com a Phillip Island, in una chiacchierata che mostra l'ambizione con cui assume i suoi nuovi gradi.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 28 ott 2026, 11:02

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pesa di più l'entusiasmo o il rispetto di arrivare nel team ufficiale Honda, accanto a un pilota come Fabio Quartararo?

"Pesa molto di più l'entusiasmo per tutto quello che deve ancora venire. Mi resta quest'anno e altri due di contratto, e quindi ho molta voglia di scoprire cosa significa essere pilota ufficiale".

Il tuo percorso finora in LCR avalla la decisione presa da Honda. Che cosa ti lascerebbe soddisfatto al termine della prossima stagione?

"La mia mentalità cambierà, sia per il fatto di essere nel team ufficiale sia per quello di debuttare con una moto nuova. La prima cosa sarà vedere dove siamo, ma voglio lottare per qualcosa di più. È ancora presto per sapere se potremo lottare per il campionato, anche se ho chiaro che i miei obiettivi saranno ambiziosi".

È difficile definire il livello che avrà ogni moto, ma immagino che voi abbiate un'idea approssimativa. Sei tranquillo per le informazioni di cui disponi?

"Se guardiamo i tempi del test in Austria, direi che Honda potrebbe lottare per il Mondiale. Tuttavia, non sappiamo cosa abbiano tenuto nascosto gli altri né cosa abbiamo tenuto nascosto noi. Fino all'anno prossimo, in Malesia, non potremo trarre conclusioni. In ogni caso, credo che abbiamo una buona base. Honda sta lavorando molto e ha dedicato molte ore e più risorse al nuovo progetto".

Come credi che cambieranno le gare con il nuovo regolamento?

"Bisognerà arrivare molto ben preparati ai primi Gran Premi, perché avere il miglior pacchetto tecnico può fare la differenza in quella fase iniziale del campionato".

Perché credi che quelle prime gare possano essere così determinanti?

"Perché cambiano le moto, ma anche gli pneumatici. È già successo qualcosa di simile in Moto2, quando sono arrivate le gomme Pirelli. Ricordo che Ai Ogura e Sergio Garcia volavano nelle prime gare e, alla fine, Ogura ha vinto il campionato. Credo che in MotoGP possa succedere qualcosa di simile".

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fai il salto nel team ufficiale e avrai accanto Quartararo, un campione del mondo e uno dei piloti riconosciuti come tra i migliori della griglia. Come te lo immagini?

"Credo che la sfida mi aiuterà a continuare a crescere individualmente, e alzerà il livello del team. Fabio ha moltissimo talento e capacità di lavoro, oltre all'esperienza da campione del mondo. Possiamo fare una buona stagione e contribuire a far sì che Honda continui a crescere".

Comprendi che Honda abbia impiegato tanto tempo a prendere la decisione?

"Sì, lo capisco. Io non avevo fretta. Ho un contratto per altri due anni, quindi sarei stato contento in ogni caso. Ero tranquillo perché avevo la sensazione di stare facendo il mio lavoro, e i risultati stavano arrivando. Che scegliessero me era qualcosa di abbastanza logico, anche se mancava la conferma".

La conferma è arrivata sabato in Giappone, quando hai ricevuto la notizia internamente. Se c'erano ancora dubbi, con il podio nella Sprint hai finito per mettere un po' più di pressione...

"Non è stato intenzionale. Ho fatto il podio perché mi è venuto, non stavo pensando al contratto né a dimostrare nulla. Le cose sono andate bene e il fine settimana stava andando molto bene. Anche la gara di domenica stava andando per il verso giusto (finché sono caduto)".

Essere pilota ufficiale implica più pressione, più lavoro ed un ruolo diverso all'interno della struttura. Ti senti pronto per questo nuovo ruolo e questa responsabilità?

"So che ci saranno più pressione e lavoro, ma è qualcosa che mi motiva. Sto sfruttando le gare che restano come se fossero una pre-stagione per l'anno prossimo. Voglio arrivare preparato fisicamente e mentalmente per affrontare questa pressione e assumermi più responsabilità, sia nella preparazione fisica sia nei test. Dovrò lavorare e pensare in un altro modo, ma mantengo un'idea chiara: se mi diverto in sella alla moto, vado forte".

Da quello che racconti della tua esperienza personale, capisco che David Alonso sarà accolto da un grande team...

"Eccome. Arriva in un anno molto interessante, con le Pirelli e una moto che, a mio parere, sarà più facile di quella attuale da 1.000cc. Inoltre, Honda sta migliorando. LCR sa lavorare con gli esordienti e con me è andato tutto molto bene fin dall'inizio. Sono convinto che a David andrà bene".

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sei stato campione del mondo di Moto2 e hai anche debuttato in MotoGP in un team satellite. Credi che questo sia il percorso più adatto per un rookie?

"È molto difficile passare direttamente dalla Moto2 ad un team ufficiale di MotoGP. Pochissimi lo hanno fatto. Tra quelli che corrono ora, credo solo Marc ed Alex Marquez. La cosa logica è seguire il mio percorso e quello di David. Sono sicuro che tra qualche anno Alonso sarà in un team ufficiale, ma per gli esordienti questo è il passo più adatto".

Il tuo primo anno in MotoGP volge al termine. C'è qualcosa che immaginavi in un modo e che, vivendolo dall'interno, ti ha fatto cambiare opinione?

"Mi ha sorpreso fino a che punto la moto condizioni il rendimento. Per quanto bravo sia il pilota, arriva un momento in cui è difficile fare di più".

Credi che questa sia la grande differenza con la Moto2?

"Assolutamente. In Moto2, il pilota può fare più differenza e giocare di più con la moto. In MotoGP, al giorno d'oggi, questo è praticamente impossibile; arriva un momento in cui non puoi fare di più. Me lo avevano spiegato e ora lo sto constatando. Vedremo se la nuova moto permetterà di cambiare un pochino questa cosa".

Hai indizi che questo possa succedere e che l'influenza del pilota possa crescere?

"Sì. Con il nuovo motore e la nuova aerodinamica credo che potremo giocare di più con il corpo, e il pilota sarà più determinante nel rendimento globale".

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