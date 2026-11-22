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MotoGP | Moreira e il suo pauroso incidente a Portimao: "Credo di essermi guadagnato il premio per il volo dell'anno"

Diogo Moreira ha subito uno degli incidenti più violenti dell'anno in MotoGP, volando via ad altissima velocità durante la Q1 del GP del Portogallo. Il brasiliano, che si è rialzato in modo incredibile subito dopo, spiega cosa gli è successo.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 22 nov 2026, 11:10

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Diogo Moreira è stato uno dei grandi protagonisti del sabato di Portimao, anche se la maggior parte degli sguardi era puntata su Marc Marquez e sulle sue possibilità di decimo titolo, che alla fine sono state rimandate a domenica. Il brasiliano ha infatti gelato il sangue di tifosi e giornalisti per l'incidente avvenuto durante la Q1 in Portogallo.

Il pilota del team Team LCR ha subito uno spettacolare highside all'ingresso del curvone in discesa che immette sul rettilineo di partenza, con le condizioni che passavano rapidamente dal bagnato all'asciutto. Moreira è stato sbalzato per aria e, dopo un volo impressionante, ha impattato violentemente contro l'asfalto. È successo in uno dei punti più veloci della pista, infatti, dal team di Cecchinello hanno rivelato che la caduta è avvenuta a circa 210 chilometri orari!

Al termine della giornata, in un sabato in cui non ha potuto terminare la Sprint per un problema tecnico sulla sua Honda ancora da determinare, Moreira ha spiegato cosa ha provato in una caduta così violenta, parlando anche del suo stato fisico e mentale dopo l'accaduto.

"Credo di essermi guadagnato un premio per il miglior volo dell'anno. Se la gioca con quello di Pecco Bagnaia in Qatar, ma il suo è stato perché lo hanno toccato. Il mio è stato perché... Beh, che ne so io del perché", ha esordito davanti ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

"Non so a che velocità andassi, e la verità è che non voglio nemmeno saperlo. Ho visto un po' le immagini e non voglio vederle. Tutto sommato, sto bene. Cioè, sì, mi fa male tutto il corpo, ma la curva 15 è un punto in cui ci si può fare molto male, per come è stato il volo. Però, beh, la verità è che mi sento abbastanza bene", ha proseguito.

Interrogato su come abbia fatto ad alzarsi come se niente fosse dopo la caduta, il #11 ha risposto: "Quando mi sono alzato sì, mi faceva male, mi faceva male tutto, ma ho pensato che, certo, se fossi rimasto a terra, mi avrebbero portato al Centro Medico. Quindi mi sono detto, 'io vado al box, e se ho qualcosa di rotto vedrò poi'. Ho visto in TV che ero primo e ho pensato che la Q2 dovevo farla, a tutti i costi".

In seguito, ha riconosciuto che il dolore è aumentato, e non poco, man mano che il corpo si è raffreddato: "Ora che sono a freddo, mi fa male tutto. Mi fa parecchio male il piede, la schiena, il collo... Però, beh, la verità è che nella Sprint mi sentivo molto bene, e credo che avrei fatto una buona gara. Con la pioggia, avrei provato a fare qualcosa. Quindi è un peccato che la giornata sia finita così".

Interpellato sul fatto se i piloti abbiano il tempo di pensare a qualcosa dal momento in cui vengono sbalzati in un highside fino a quando atterrano, ha rivelato: "Guarda, ho avuto il tempo di pensare a tutto, perché sono volato e mi sono detto, 'l'unica cosa che devo fare è stringermi, per ogni evenienza'. Quando ero in aria, ci stavo mettendo tanto e stavo contando i secondi. Ne ho contati tre o quattro. È stata 'bella', almeno".

"Però non voglio un'altra caduta. Sono arrivato al box e ho detto, 'esco per fare due giri'. Non ne voglio più. Il dottore mi ha visto bene, e a caldo sentivo molto poco il corpo. Lui ha visto che stavo bene, quindi ci ho provato per fare un tempo. In realtà non avevo voglia di uscire, ma certo, dovevo fare il mio lavoro. E beh, alla fine è andata abbastanza bene. Ho fatto un buon giro".

Infine, sul perché ci abbia messo più del dovuto a tornare al box per la Q2, ha rivelato: "Guardavo la TV, e per il tempo che restava non avevano tempo per fare altri giri in Q1. Quindi ero tranquillo, ma sì, è vero che quello che mi portava sulla moto ha fatto un giro che non doveva fare e non c'era posto per entrare. Quindi abbiamo dovuto fare tutto il giro del circuito, ma va bene. Gli tenevo fermo il casco. Dico, 'non togliere le mani, vediamo di non cadere un'altra volta'".

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