MotoGP | Moreira dedica il casco a Senna: "Voglio seguire le orme di Ayrton"

Se il ritorno della MotoGP in Brasile e sul circuito di Goiânia è speciale per qualcuno, quello è sicuramente Diogo Moreira. L'idolo locale sta disputando nel 2026 la sua prima stagione a tempo pieno nella classe regina, in sella alla Honda del team LCR, con cui ha conquistato i suoi primi punti in Thailandia, e come ricompensa, nella sua seconda gara mondiale potrà correre davanti al suo pubblico di casa, quello carioca.

"È un sogno per me disputare una gara di MotoGP qui. Il circuito è meraviglioso. Adesso è un po' sporco, ma continueranno a pulirlo fino a domani. Sono stato qui qualche anno fa, per disputare una gara. Conosco bene la pista, vedremo come andrà questo fine settimana", ha esordito il numero 10, protagonista della conferenza stampa ufficiale dei piloti di questo giovedì.

Nel suo primo Gran Premio come idolo nazionale, Moreira renderà omaggio all'icona brasiliana del motorsport per eccellenza, il tre volte campione del mondo di F1 Ayrton Senna, che dà il proprio nome alla pista di Goiania, l'Autodromo Internacional Ayrton Senna. Lo farà con un casco speciale, con i colori della bandiera nazionale, come quello che indossava lo storico pilota di F1.

"Per me, Senna è un eroe. E gli ho dedicato questo casco per il mio Gran Premio di casa. È un casco classico, nella parte superiore c'è il volto di Senna. È una dedica, ed è un onore per me indossarlo. Ayrton Senna, per me e per il Brasile, è un eroe. È lui che ha aperto la strada, è andato in Europa, così come anch'io mi sono fatto strada. E voglio seguire le sue orme, quel modo di fare le cose. Lui ha vinto campionati in F1, io sono in MotoGP. Vedremo se saremo in grado di riuscirci", ha commentato.

Quando gli è stato chiesto cosa domanderebbe se potesse chiedere consiglio a Senna e a un altro idolo brasiliano come Pelé, a cui deve il suo numero di gara, ha risposto: "È difficile. Alla fine, credo che chiederei loro qualche consiglio. Dato che sono molto giovane, direi che ho tutta la vita davanti per godermela, e immagino che chiederei loro quei consigli che potrebbero darmi sia a livello professionale che personale".

E riguardo agli obiettivi realistici per il GP del Brasile, l'attuale campione della Moto2 non ha voluto cantare vittoria, per quanto sappia cosa vorrebbe per domenica: "La verità è che è difficile da dire, perché alla fine voglio vincere la gara, ma non è un obiettivo realistico. Dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare sulla moto, per capirla sempre meglio. Perché alla fine abbiamo tutta la stagione per migliorare e per continuare a lavorare. Dobbiamo goderci il weekend. Sarà difficile, perché avremo un po' più di pressione sulle spalle, ma dobbiamo limitarci a divertirci e a finire bene".

"Alla fine, vedere la mia faccia negli aeroporti, sui cartelloni, non è una pressione vera e propria, è meraviglioso ricevere questa accoglienza in Brasile. Cercherò di mantenere la calma il più possibile. Per me, questo non rappresenta una pressione. Dobbiamo concentrarci sul weekend e dimenticare il resto", ha proseguito, allentando la tensione.

Infine, ha valutato i cambiamenti a Goiania: "L'anno scorso abbiamo fatto qui un evento con Luca Marini e Franco Morbidelli, e la verità è che hanno lavorato tantissimo sul circuito, l'hanno cambiato moltissimo. Sembra una pista nuova, e ha un aspetto fantastico. Vedremo come si comporta l'asfalto, perché è nuovo, e alla fine è un circuito super veloce. Avremo 31 giri in gara, quindi sarà super dura", ha ribadito.