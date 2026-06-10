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MotoGP Ungheria

MotoGP | Moreira conferma i suoi progressi con il suo miglior weekend

Settimo nella Sprint e sesto nella gara principale, il rookie della Honda ha vissuto il miglior fine settimana della sua giovane carriera in MotoGP al GP d'Ungheria.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

D'ora in poi bisognerà fare i conti con Diogo Moreira in MotoGP. Dopo aver lasciato il segno al Mugello con un sorpasso su Marc Marquez durante la Sprint – di cui conserverà una foto autografata – e poi una gara molto solida il giorno dopo, il brasiliano ha realizzato il miglior weekend dal suo debutto al Balaton Park.

Dopo un settimo posto nella Sprint, il sesto posto conquistato domenica è stato certamente favorito dall'incidente alla partenza e dalle assenze di Alex Marquez e Johann Zarco, ma i progressi di Moreira sono reali. Il pilota della Honda LCR si è qualificato direttamente in Q2 per la seconda volta consecutiva e ha fatto buoni passi avanti fin dall'inizio in entrambe le gare.

Il suo approccio è stato tuttavia diverso nelle due gare. "Sono stato un po' più prudente alla prima curva, perché sabato ho frenato molto tardi mentre domenica mi sono detto che la gara era molto lunga, che non avevo bisogno di sorpassare alla prima curva e che la gara sarebbe iniziata dopo", ha analizzato Moreira davanti ai media della stampa internazionale, tra cui Motorsport.com.

"Ero terzo dopo quella manovra, ma ho perso aderenza all'anteriore, quindi molti mi hanno superato dopo la curva 4. Penso che abbiamo fatto una buona gara".

Il campiona del mondo in carica della Moto2 era settimo dopo il primo giro. Ha rapidamente superato Fabio Quartararo, in difficoltà con la sua Yamaha, prima di essere superato da Enea Bastianini e poi di approfittare delle sue penalità. Ai Ogura lo ha superato, ma lui ha avuto la meglio su Jack Miller nel finale, tagliando così il traguardo al sesto posto.

Diogo Moreira enchaîne les bons résultats.

Diogo Moreira continua a ottenere buoni risultati.

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Moreira è stato preceduto da Luca Marini di tre secondi con la Honda ufficiale, e ritiene che l'italiano avesse una gomma posteriore migliore: "Abbiamo scelto la media e penso di aver preso una decisione sbagliata. Ma abbiamo corso, l'abbiamo portata a termine, era importante, e il ritmo non era male".

"È stato molto difficile attaccare con quella gomma, mantenere il ritmo", ha comunque sottolineato Moreira al sito ufficiale della MotoGP. "Marini e Mir avevano la gomma soft. Non so se fosse meglio, ma in gara mi sentivo davvero male. Stiamo migliorando, quindi è positivo".

Diogo Moreira ha percepito una svolta sulla sua moto dopo i test di Barcellona, ma ritiene che ci sia ancora un piccolo margine di miglioramento : "Penso che si possa ancora migliorare. Abbiamo delle piccole cose da sistemare, ma siamo messi abbastanza bene. Servono più ore in pista per mettere insieme tutti i pezzi".

Il brasiliano spera comunque di confermare il balzo in avanti fatto al Mugello e al Balaton Park nella prossima gara del calendario, a Brno: "La gara del Mugello è stata positiva e qui penso che abbiamo fatto ulteriori progressi. Vedremo a Brno. Dobbiamo mantenere questa dinamica, stiamo facendo piccoli passi avanti e alla fine vedremo. Sono soddisfatto, bisogna solo continuare così".

"Penso che lì si possa fare qualcosa, ma vedremo, non si sa mai", ha osservato un Moreira decisamente cauto. "Riparto ancora da zero. Devo restare calmo e cercare di godermi il weekend".

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