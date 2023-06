MotoGP | Morbidelli: "Yamaha ultima? E' una motivazione a fare di più"

Un anno fa, di questi tempi, la Yamaha andava in vacanza con Fabio Quartararo saldamente in testa alla classifica iridata della MotoGP. A 12 mesi di distanza la musica è cambiata decisamente per la Casa di Iwata che, nonostante il podio del francese nella Sprint di sabato ad Assen, è arrivata alla pausa estiva in maniera a dir poco desolante, visto che occupa addirittura l'ultimo posto nella classifica Costruttori.

E' chiaro che in questo caso il fatto di avere solamente due moto in pista si sta rivelando un chiaro handicap (nel Costruttori prende punti la prima moto del marchio, comprese quelle delle squadre satellite), perché nella classifica Team invece la squadra ufficiale Yamaha occupa il sesto posto. Se si pensa però che al penultimo posto nel Costruttori c'è la Honda, sembra quasi di essere di fronte ad un mondo rovesciato, anche se secondo Franco Morbidelli è tutto meno che una sorpresa.

"Da fuori può anche sembrare, ma da dentro è l'esatto riflesso di quello che accade in pista in ogni sessione, in ogni gara. Non siamo sorpresi da questo, siamo solo concentrati a lavorare per cercare di migliorare questa situazione. Io non sono scoraggiato nel vedere la Yamaha all'ultimo posto nella classifica costruttori", ha detto Morbidelli, che in Olanda si è dovuto accontentare di un 15° e di un nono posto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Anzi, è una motivazione in più per me come pilota a cercare di essere più costante, più veloce ed estrarre il massimo dalla mia moto. E' vero che nel Costruttori siamo ultimi, ma nella classifica Team siamo sesti: questo significa che entrambi i piloti stanno dando il massimo o che comunque ci sono molto vicini, ma sappiamo che abbiamo bisogno che migliori anche la nostra moto", ha aggiunto Franco.

Queste sei settimane di pausa saranno molto "calde" in tutti i sensi per Morbidelli, che è uno dei pochi piloti in griglia ad avere il contratto in scadenza alla fine di quest'anno. Anche se ha ribadito più volte di sperare di proseguire il suo rapporto con la Casa giapponese, in Olanda sono emersi rumors su un suo possibile approdo al Gresini Racing. In ogni caso, ne dovremmo sapere di più a Silverstone.

"Penso e spero di sì, che sapremo qualcosa in più sul mio futuro dopo questa pausa estiva. Con quali colori sarà? Probabilmente ve lo dirò a Silverstone", ha tagliato corto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images