MotoGP | Morbidelli: "Voglio salutare la Yamaha con un podio"

La vittoria di Johann Zarco di domenica scorsa, la prima del francese nella classe regina e sette anni dopo il suo debutto, ha dimostrato che la Ducati di oggi è una moto che dà a ogni pilota la possibilità di vincere.

Nella prossima stagione, quel posto, quello di pilota Ducati nel Prima Pramac Racing, andrà a Franco Morbidelli, un pilota che ha impressionato nel 2020 con la Yamaha satellite ma che, da quando si è operato al ginocchio ed è passato al team ufficiale a metà stagione per sostituire Maverick Vinales, non è stato più lo stesso.

Per Morbidelli, tornare su una moto competitiva è un'occasione d'oro per riscattarsi e giovedì, in vista del Gran Premio di Thailandia, si è detto felice di arrivare in Pramac nel momento migliore.

"Sì, posso dire di essere d'accordo sul fatto che arrivo in un buon momento, sicuramente vediamo sempre almeno tre Ducati nei primi cinque. Si vedono tutti i piloti contenti della moto, tutti riescono ad andare forte, è sicuramente un'idea entusiasmante poter salire su quella moto", cosa che potrebbe accadere già martedì dopo Valencia, in occasione del primo test pre-stagionale 2024. "Penso di sì, penso che sarò in grado di salire sulla moto per quel test", ha detto l'italiano.

Sebbene Franco parli apertamente del suo futuro, della sua prossima squadra e della sua prossima moto, taglia energicamente quando gli viene chiesto se sta contando le ore per farlo...

"No, no, no, no! Sono molto concentrato perché vorrei fare almeno un podio con questa moto e con questa squadra prima di andarmene", ha detto in riferimento alla Yamaha, il suo attuale marchio.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Un risultato che Fabio Quartararo è riuscito a ottenere in alcune gare molto particolari, ma che non sembra facile da raggiungere con la M1. Tuttavia, Franco ritiene che alcune piste potrebbero essere favorevoli.

"Su questa pista potrei avere una possibilità", ha detto riferendosi alla Thailandia. "Ogni pista è buona per dare il massimo, ma da quello che abbiamo visto, sulle piste dove fa più caldo e dove portano la carcassa diversa (Michelin), è lì che possiamo avere una possibilità".

Sempre riflessivo, Morbidelli tiene d'occhio la battaglia per il titolo della MotoGP e il duello tra il suo amico Pecco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin.

"Sono due piloti molto forti, in questo momento i più in forma sulla griglia, con personalità diverse, con due modi diversi di affrontare le gare, ma non posso dirvi, non posso dire chi sia il mio favorito", ha detto, tenendo per sé il suo pronostico, prima di assicurare che Pecco non avrà un vantaggio in più essendo nel team ufficiale.

"Nel motociclismo di oggi, un team satellite ha la possibilità di vincere e di fare bene, quindi non credo che sarà decisivo", ha concluso.