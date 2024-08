MotoGP | Morbidelli: "Valentino mi chiede solo di andare forte in moto"

Il fine settimana del Gran Premio d'Austria è iniziato giovedì con un'esplosione di polemiche quando Aleix Espargaro, che si ritirerà a fine stagione, ha messo in dubbio la legittimità del fatto che Franco Morbidelli si assicurasse un posto sulla griglia della MotoGP nella prossima stagione.

Una firma che è stata confermata ufficialmente venerdì mattina, quando il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di proprietà di Valentino Rossi, ha dato l'annuncio, completando la formazione dei piloti per le prossime due stagioni con due romani: lo stesso Franky, che avrà una Ducati GP24, e Fabio Di Giannantonio, che avrà a disposizione l'ultimo modello full factory della Casa bolognese, la versione 2025.

Morbidelli ha mantenuto la calma e la consueta compostezza per evitare la polemica con Aleix: "Bello scherzo di Aleix, molto simpatico", ha detto. "Non so cosa dire, guarda. Ha un pessimo tempismo nel dire queste cose", ha aggiunto.

La verità è che, anche se in questa stagione è su una Ducati GP24 identica a quella di Jorge Martin e dei piloti ufficiali Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, Franco sta iniziando a fare qualche passo avanti.

L'italiano è stato estremamente sfortunato a causa di una pesante caduta nel corso della pre-stagione, mentre si allenava a Portimao in sella a una Panigale V4 stradale, subendo un colpo alla testa che lo ha tenuto in ospedale per diversi giorni in osservazione. Ha quindi saltato l'intero pre-campionato.

"Sono molti chilometri, molto lavoro che non ha potuto fare e molte informazioni in meno", ricorda il direttore sportivo di Pramac, Gino Borsoi. "Ha iniziato la stagione con un enorme svantaggio". Sicuramente appesantito da questa situazione, Morbidelli ha avuto prestazioni lontane dal livello degli altri tre piloti delle GP24, soprattutto Pecco e Jorge, anche se nelle ultime gare, a poco a poco, ha fatto sentire la sua presenza.

Questa domenica è partito ottavo in griglia, dalla terza fila, ma ha incrociato la linea di Marc Marquez in mezzo alla pista, si sono toccati e lui è finito nella via di fuga alla prima curva, rientrando in gara al 17° posto. Da lì ha rimontato fino all'ottava posizione.

"Il ritmo che avevamo era abbastanza buono per essere nei primi cinque, siamo ancora un po' lontani dalla lotta per il podio. Ma è stato divertente poter fare qualche sorpasso, sentire la velocità", ha detto.

Sull'incidente con Marquez, che lo spagnolo ha definito fortuito, ha detto: "Quando mi stavo preparando ad affrontare la prima curva ho visto che Marc aveva avuto un problema con l'abbassatore, sapevo che era partito molto più lentamente degli altri. Quando sono andato a frenare, ero alla sua sinistra e lui, probabilmente per evitare Jack Miller, si è spostato alla sua sinistra e siamo finiti entrambi fuori dalla pista", ha spiegato la manovra.

Valentino Rossi era presente al Red Bull Ring questo fine settimana. "Ho avuto modo di parlargli", ha ammesso Franky quando Motorsport.com gli ha chiesto se si fossero incontrati. E quando gli è stato chiesto cosa gli chiede l'amico per la prossima stagione, Morbidelli è stato conciso: "Mi chiede di andare forte in moto".

Una richiesta molto elementare, il minimo che un pilota vuole sempre: "Sì, ci provo sempre, ma non sempre va bene", ha confessato.