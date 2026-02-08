MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

La Ducati è il marchio che può contare su più piloti in pista, ma Franco Morbidelli si è ritrovato in un certo senso a lavorare da solo nella tre giorni di test collettivi di Sepang della MotoGP. Complice l'assenza per infortunio di Fermin Aldeguer e il fatto che gli altri quattro piloti dispongono tutti della GP26, il romano trapiantato a Tavullia era l'unico in sella ad una Desmosedici GP di vecchia generazione.

Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 però è convinto di essere riuscito a fare un lavoro produttivo, chiudendo con il sesto tempo nella giornata conclusiva (settimo nella cumulativa dei tre giorni), staccato di 728 millesimi dal crono di 1'56"402 con cui Alex Marquez ha comandato la classifica.

"Sono stati tre giorni di lavoro intenso ed è quello che ci vuole per adattarsi al meglio al nuovo pacchetto e per riprendere il ritmo con la MotoGP. Siamo riusciti a migliorare giorno dopo giorno, quindi sono contento", ha detto Morbidelli ai giornalisti presenti a Sepang al termine della sessione pomeridiana di giovedì.

"Abbiamo fatto il nostro lavoro e cercato di migliorare seguendo le nostre sensazioni. Ovviamente un occhio alle altre Ducati lo abbiamo buttato sempre, perché il pacchetto è diverso ma ci sono punti in cui loro sono più veloci, ma anche altri in cui sono più veloce io. Queste cose puoi provare a migliorarle con qualsiasi pacchetto se le tue sensazioni combaciano, ed è quello che abbiamo fatto", ha aggiunto.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tra le altre cose, si temeva che il passaggio dalla GP24 alla GP25 potesse complicare le cose per lui, viste le difficoltà incontrate da Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio nella passata stagione, ma in realtà Franco ha spiegato che la Ducati gli ha fatto avere degli aggiornamenti che gli hanno permesso di avvicinarsi alle GP26: "Secondo me sono più vicino, perché l'anno scorso praticamente rispetto al 2024 non avevo ricevuto alcun tipo di aggiornamento, invece quest'anno ce ne sono stati diversi sulla mia moto. Già questo è una cosa che mi mette in una posizione migliore".

Quando poi gli è stato domandato se pensa di aver trovato le risposte alle difficoltà che aveva incontrato lo scorso anno, ha spiegato: "Ci stiamo lavorando, perché il gap è ancora quattro decimi e mezzo (il riferimento sembra essere quello al compagno di box, terzo) e non è quello che vorrei. Quindi ci dobbiamo continuare a lavorare".

Se tanti colleghi hanno ripetuto quasi come un mantra che dai primi test della stagione è sempre impossibile o quasi capire le gerarchie, "Franky" invece ritiene che la classifica vista a Sepang possa già essere piuttosto veritiera: "Certo che si possono osservare i valori in campo, basta guardare la classifica, perché quella li rispecchia sempre. Se guardate com'è andato il Gran Premio della Malesia dell'anno scorso, quelli che erano lì davanti, sono lì davanti anche adesso".