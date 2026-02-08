Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WEC | Aitken e le differenze tra LMDh e GT3: "Sono poche, cambia l'approccio alle gare"

Le Mans
Le Mans
WEC | Aitken e le differenze tra LMDh e GT3: "Sono poche, cambia l'approccio alle gare"

MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?

503, la gran turismo più rara che ha cambiato il destino di BMW

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
503, la gran turismo più rara che ha cambiato il destino di BMW

F1 | 2026: le novità aerodinamiche e tecniche spiegate dal Chief Designer di Racing Bulls

Formula 1
Formula 1
F1 | 2026: le novità aerodinamiche e tecniche spiegate dal Chief Designer di Racing Bulls

MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

Come il motorsport sta aiutando gli atleti alle olimpiadi invernali tra CFD e stampa 3D

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Come il motorsport sta aiutando gli atleti alle olimpiadi invernali tra CFD e stampa 3D
Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha chiuso con il sesto tempo nella giornata conclusiva dei test di Sepang, ma è parso piuttosto soddisfatto del pacchetto che gli è stato messo a disposizione dalla Casa di Borgo Panigale, anche se la sua è una Desmosedici GP di vecchia generazione.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La Ducati è il marchio che può contare su più piloti in pista, ma Franco Morbidelli si è ritrovato in un certo senso a lavorare da solo nella tre giorni di test collettivi di Sepang della MotoGP. Complice l'assenza per infortunio di Fermin Aldeguer e il fatto che gli altri quattro piloti dispongono tutti della GP26, il romano trapiantato a Tavullia era l'unico in sella ad una Desmosedici GP di vecchia generazione.

Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 però è convinto di essere riuscito a fare un lavoro produttivo, chiudendo con il sesto tempo nella giornata conclusiva (settimo nella cumulativa dei tre giorni), staccato di 728 millesimi dal crono di 1'56"402 con cui Alex Marquez ha comandato la classifica.

"Sono stati tre giorni di lavoro intenso ed è quello che ci vuole per adattarsi al meglio al nuovo pacchetto e per riprendere il ritmo con la MotoGP. Siamo riusciti a migliorare giorno dopo giorno, quindi sono contento", ha detto Morbidelli ai giornalisti presenti a Sepang al termine della sessione pomeridiana di giovedì.

"Abbiamo fatto il nostro lavoro e cercato di migliorare seguendo le nostre sensazioni. Ovviamente un occhio alle altre Ducati lo abbiamo buttato sempre, perché il pacchetto è diverso ma ci sono punti in cui loro sono più veloci, ma anche altri in cui sono più veloce io. Queste cose puoi provare a migliorarle con qualsiasi pacchetto se le tue sensazioni combaciano, ed è quello che abbiamo fatto", ha aggiunto.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tra le altre cose, si temeva che il passaggio dalla GP24 alla GP25 potesse complicare le cose per lui, viste le difficoltà incontrate da Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio nella passata stagione, ma in realtà Franco ha spiegato che la Ducati gli ha fatto avere degli aggiornamenti che gli hanno permesso di avvicinarsi alle GP26: "Secondo me sono più vicino, perché l'anno scorso praticamente rispetto al 2024 non avevo ricevuto alcun tipo di aggiornamento, invece quest'anno ce ne sono stati diversi sulla mia moto. Già questo è una cosa che mi mette in una posizione migliore".

Quando poi gli è stato domandato se pensa di aver trovato le risposte alle difficoltà che aveva incontrato lo scorso anno, ha spiegato: "Ci stiamo lavorando, perché il gap è ancora quattro decimi e mezzo (il riferimento sembra essere quello al compagno di box, terzo) e non è quello che vorrei. Quindi ci dobbiamo continuare a lavorare".

Se tanti colleghi hanno ripetuto quasi come un mantra che dai primi test della stagione è sempre impossibile o quasi capire le gerarchie, "Franky" invece ritiene che la classifica vista a Sepang possa già essere piuttosto veritiera: "Certo che si possono osservare i valori in campo, basta guardare la classifica, perché quella li rispecchia sempre. Se guardate com'è andato il Gran Premio della Malesia dell'anno scorso, quelli che erano lì davanti, sono lì davanti anche adesso".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Martín pronto a tornare in moto ai test in Thailandia, si attende l'ok dai medici

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP | Di Giannantonio sorride: "Sono nel posto giusto e nel momento giusto"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Di Giannantonio sorride: "Sono nel posto giusto e nel momento giusto"

MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bastianini: "Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026"
More from
Franco Morbidelli

MotoGP | Valentino Rossi girerà con i piloti della VR46 Academy nei test a Mandalika

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Valentino Rossi girerà con i piloti della VR46 Academy nei test a Mandalika

MotoGP | Perché Rossi fa pressione alla Ducati assicurando di sapere i suoi piloti per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Perché Rossi fa pressione alla Ducati assicurando di sapere i suoi piloti per il 2027

MotoGP | Marquez torna all'Aspar Circuit per un secondo e decisivo test con la Panigale

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez torna all'Aspar Circuit per un secondo e decisivo test con la Panigale
More from
Team VR46

MotoGP | Rossi: "Mi fido della Ducati, penso siano abbastanza avanti con la moto 2027"

MotoGP
MotoGP
Presentazione VR46
MotoGP | Rossi: "Mi fido della Ducati, penso siano abbastanza avanti con la moto 2027"

MotoGP | Diggia: "Finalmente inizio con la stessa squadra, mi aiuterà a crescere ancora"

MotoGP
MotoGP
Presentazione VR46
MotoGP | Diggia: "Finalmente inizio con la stessa squadra, mi aiuterà a crescere ancora"

MotoGP | Morbidelli: "La GP25 non mi preoccupa. Anzi, sono curioso di scoprirla"

MotoGP
MotoGP
Presentazione VR46
MotoGP | Morbidelli: "La GP25 non mi preoccupa. Anzi, sono curioso di scoprirla"

Ultime notizie

WEC | Aitken e le differenze tra LMDh e GT3: "Sono poche, cambia l'approccio alle gare"

Le Mans
LM24 Le Mans
WEC | Aitken e le differenze tra LMDh e GT3: "Sono poche, cambia l'approccio alle gare"

MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Morbidelli: "Sono più vicino, Ducati mi ha dato diversi aggiornamenti"

F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?