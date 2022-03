MotoGP | Morbidelli: “Sono il più lento dei più veloci”

Carica lettore audio

Nel suo primo vero weekend da pilota ufficiale, Franco Morbidelli ha raccolto solamente un dodicesimo posto in qualifica, dopo un Q2 faticoso in cui non è mai riuscito a insidiare le posizioni di testa. Tuttavia, se il suo compagno di squadra Quartararo è apparso decisamente frustrato al termine delle prime qualifiche della stagione, Morbidelli preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno tenendo in considerazione gli aspetti positivi, che comunque ci sono.

A Lusail il degrado delle gomme è una questione cruciale che sicuramente influenzerà l’andamento della gara. La scelta sarà praticamente quasi obbligata per tutti (morbida all’anteriore e un’alternativa tra morbida e media al posteriore) e proprio in quest’ottica la gara diventerà interessante secondo il pilota Yamaha. Morbidelli infatti ritiene che scattare dal centro gruppo non sia l’ideale, tuttavia è meno peggio di quanto si possa pensare.

Già, perché bisognerà tenere in considerazione il crollo delle gomme, a causa del degrado importante che si avrà durante il Gran Premio del Qatar. Morbidelli ha le idee chiare e pensa che una 12esima posizione a Lusail tutto sommato non sia un dramma: “La posizione di partenza è sempre importante, ma se devi scegliere un weekend in cui avere una giornata negativa in qualifica sarebbe in fine settimana come questi. Il crollo delle gomme è un problema troppo grande per poter permettere ai piloti di fare giri veloci per tutta la gara. Quindi se devo scegliere un weekend in cui partire 12esimo sarebbe questo”.

“Non ho idea del motivo per cui a Lusail c’è tanto degrado”, afferma Morbidelli in riferimento al consumo delle gomme, “so solo che le gomme crollano. La differenza può essere grande alla fine della gara tra un pilota che ha un degrado o un altro che ne ha meno o non ne ha per niente. In questo senso sarà una gara interessante. Io penso di essere il più lento dei più veloci. Non so la posizione, perché in gara può succedere di tutto, soprattutto in queste condizioni. Ma questa è la mia situazione al momento. Sono molto costante, ma non troppo veloce”.

La qualifica non è certo andata secondo quanto ci si aspetta dalla moto che l’anno scorso ha vinto il mondiale, ma Franco Morbidelli ha già avuto un assaggio dei problemi della M1 lo scorso anno e ha riscontrato le stesse difficoltà a Lusail: “È troppo presto per dire se abbiamo un problema in qualifica, ma sicuramente è un campanello d’allarme. Anche nelle ultime gare della scorsa stagione c’erano dei segnali”.

Nonostante le difficoltà della qualifica, il pilota Yamaha si mostra ottimista in ottica gara: “Mi sento abbastanza bene con il passo, sono riuscito a mantenere un ritmo decente. C’è ancora una prova da fare, quindi possiamo migliorare e provare a fare quel passo in avanti che magari ci permette di guadagnare qualcosa. Vediamo se riusciamo a farlo e poi si vedrà cosa succederà in gara. Sono fiducioso per la gara, anche se la posizione di partenza non è buona. Dall’altra parte però, il passo è interessante. Dobbiamo migliorare un altro po’ per farlo diventare veramente interessante. Sappiamo dove lavorare e cercheremo di migliorare”.