MotoGP | Morbidelli: “Sono contento della mia velocità di punta”

È una Yamaha a doppia faccia quella che conclude il primo venerdì di libere della stagione 2022. A Losail Fabio Quartararo ha continuato a lamentare la mancanza di velocità di punta e infatti conclude la sua giornata alle spalle del compagno di squadra. Franco Morbidelli è il primo degli italiani e quinto al termine delle due sessioni di prove libere in sella a una M1 che pecca in termini di velocità, ma il pilota italo brasiliano vede il bicchiere mezzo pieno.

Recuperato al 100% dall’infortunio al ginocchio, Morbidelli può ora pensare solamente alla pista e mette in archivio il venerdì di Lusail con soddisfazione, avendo recuperato le buone sensazioni avute nei test di Mandalika di tre settimane fa. Il pilota Yamaha, al suo primo vero anno da ufficiale, stila un primo bilancio della giornata: “Mi sono sentito bene oggi, qui abbiamo iniziato da dove abbiamo concluso a Mandalika. Speravo di replicare e di avere lo stesso feeling dell'Indonesia ed è successo, quindi sono contento di questo. Sono salito sulla moto e ho avuto le stesse sensazioni dell’Indonesia a fine test”.

Indubbiamente gli aspetti da migliorare ci sono e Morbidelli li analizza, consapevole del fatto che bisogna lavorare per stare al passo dei top team, che in questo momento portano il nome di Suzuki e Honda: “Ci sono cose da migliorare per stare con le Suzuki e con le Honda. Questi due team sono stati i più rapidi oggi e noi dobbiamo fare dei passi avanti in alcune aree, vedremo poi come andrà. Dobbiamo migliorare in curva e dobbiamo affrontarle più velocemente per stare con i ragazzi davanti. Non c’è solo il rettilineo. Ci sono le frenate, le percorrenze, le accelerazioni e tutte le altre zone dobbiamo farle meglio degli altri per poter stare con loro”.

Se Quartararo si lamenta dei 10 km/h in meno di velocità di punta, al momento questo non è un cruccio per Morbidelli, che riconosce quanto questo aspetto sia da migliorare. Tuttavia, guardando solo il suo lato di box, l’italiano della Yamaha si ritiene soddisfatto: “La velocità di punta è una cosa con cui dobbiamo fare i conti, ma per quanto mi riguarda oggi posso ritenermi contento di questo aspetto. Ogni anno in cui ho corso in MotoGP ero sempre l’ultimo in termini di velocità di punta. Nel mio primo vero anno con il team factory sono a metà classifica con la velocità di punta, quindi devo essere piuttosto contento. Ovviamente, pensando più in generale dobbiamo migliorare, ma personalmente è una giornata positiva in questo senso”.

Alberga l’ottimismo nel box del pilota #21, che non solo guarda alla sua situazione con soddisfazione, ma pensa di poter finalmente fare quel passo in avanti che ha visto compiere alla Suzuki, oggi spaventosa dopo un 2021 in sofferenza in termini di velocità di punta: “Dobbiamo lavorare per arrivare un po’ più sotto ai top. Il fatto che Suzuki sia riuscita a trovare potenza è incoraggiante, significa che possiamo farcela anche io. Ora dobbiamo lavorare e magari ce la faremo! Sono stato molto contento di vedere che andassero veloci, perché vuol dire che è possibile”.