MotoGP | Morbidelli si improvvisa poliziotto per non perdere l'aereo

La gara di Mandalika non è finita alla bandiera a scacchi per Franco Morbidelli. Dopo il settimo posto nel Gran Premio dell'Indonesia, il pilota della Yamaha si è ritrovato a fare i conti con il traffico dell'isola di Lombok, reso frenetico proprio dallo sbarco della MotoGP.

La preoccupazione di Morbidelli era di non riuscire ad arrivare all'aeroporto in tempo per prendere il volo che gli avrebbe fatto cominciare il viaggio di ritorno verso l'Italia.

Franco però ha ricevuto il soccorso di un poliziotto, che gli ha messo a disposizione la sua moto per andare a sirene spiegate verso l'aeroporto. La cosa più divertente è che, ovviamente, l'agente non ha perso l'occasione per farlo mettere alla guida e godersi le capacità di un pilota di MotoGP.

E la performance deve essere stata all'altezza, visto che alla fine Morbidelli è riuscito a salire regolarmente sul suo aereo...