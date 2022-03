MotoGP | Morbidelli: "Presto per dire se soffriremo tutto il 2022"

Carica lettore audio

La Yamaha è stata la grande delusione della gara di apertura della MotoGP in Qatar. La migliore delle M1 alla bandiera a scacchi è stata quella di Fabio Quartararo, ma il campione del mondo non è andato oltre al nono posto. Con l'altra M1 ufficiale di Franco Morbidelli che non è andata oltre all'11° posto, la Casa di Iwata si ritrova addirittura all'ultimo posto nella classifica costruttori.

I problemi quindi ci sono e nel box ne sono ben consci, ma c'è anche chi crede che sia troppo presto per darsi per vinti. Questo è proprio il caso di Morbidelli, che alla vigilia del secondo appuntamento della stagione, a Mandalika, ha sottolineato anche che la M1 ha mostrato di avere del potenziale e che bisogna trovare solo la chiave per tirarlo fuori più facilmente. L'unico modo per farlo è lavorare a testa bassa, ma è certo che è quello che stiano facendo tutti, sia nel team che in Giappone.

"In Qatar, la Yamaha è stata la Casa più in difficoltà e non c'è dubbio. Ma è presto però per dire se lo sarà per tutta la stagione. Non so come andrà qui a Mandalika, dobbiamo scendere in pista e vedere, ma sono molto fiducioso: nonostante la brutta performance di Lusail, la moto mi ha dato un buon feeling e si guida bene. Questo è positivo", ha detto Morbidelli.

"So che i ragazzi a casa hanno lavorato e stanno ancora lavorando tantissimo per capire bene cosa sia successo in Qatar e per migliorare il nostro pacchetto in generale. Questo mi tiene tranquillo e mi permette di essere concentrato a fare il mio lavoro al massimo possibile".

"Sappiamo che in alcune condizioni possiamo essere molto competitivi, perché comunque venerdì in Qatar lo siamo stati. Ma credo che lo siamo stati anche sabato, esclusa la qualifica. Purtroppo siamo mancati proprio nei momenti importanti del weekend, la gara e la qualifica, e questo è stato il peccato del Qatar. Ora possiamo solo continuare a lavorare e vedere dove riusciremo ad arrivare", ha aggiunto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante queste difficoltà, Morbidelli ha rivelato di sentirsi molto meglio dal punto di vista mentale rispetto all'anno scorso, perché quest'anno vive con la convizione di poter trovare una soluzione ai suoi problemi. A differenza del 2021, quando era impotente di fronte al dover correre con una M1 del 2019.

"Sto bene. L'anno scorso non avevo vie d'uscita, quest'anno invece ci sono perché sono in un team ufficiale che lavora ed è sul pezzo. Nel 2021 non avevo voce in capitolo, ero in una stanza buia. Adesso diciamo che sono in una stanza con le finestre chiuse, ma si tratta solo di trovare il modo di aprirle".

"Quindi sono sereno, anche se non troppo chiaramente, perché posso fare il mio lavoro al massimo ed intorno a me ci sono delle persone che fanno la stessa cosa. Sono consapevole che la situazione non sia idilliaca e non è stata fantastica in Qatar, ma stiamo lavorando quindi sono certo che miglioreremo", ha concluso.