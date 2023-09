MotoGP | Morbidelli-Pramac: c'è la firma per il 2024 con una Ducati GP24

Spesso sentiamo dire che quando si chiude una porta, si apre un portone. Possiamo dire che calza alla perfezione per la situazione di Franco Morbidelli: diverse settimane fa, il pilota italiano ha saputo che la Yamaha aveva deciso di non proseguire la collaborazione con lui dopo la scadenza del suo contratto a fine anno.

Viste le difficoltà che ha vissuto nelle ultime tre stagioni, in quel momento per lui sembrava piuttosto complicato trovare un posto sulla griglia di partenza della MotoGP. La fortuna però ha sorriso a Frankie, che l'anno prossimo avrà un'occasione davvero importante per provare a rilanciare la sua carriera, visto che è stato appena annunciato come nuovo pilota del Prima Pramac Racing, nel quale disporrà della moto di riferimento: una Ducati Desmosedici GP identica a quella del team ufficiale.

Anzi, si è legato direttamente al marchio di Borgo Panigale, con un contratto che avrà durata di anno, ma che comunque lo metterà alla pari con tutti i big dello schieramento, visto che la maggior parte degli accordi andranno in scadenza alla fine del 2024.

Accanto al confermatissimo Jorge Martin si era profilato un duello tra Johann Zarco e Marco Bezzecchi per ottenere la seconda Ducati factory della squadra di Paolo Campinoti, ma alla fine il francese ha ceduto alla corte della Honda LCR, che gli offriva un contratto più lungo. Il riminese invece ha preferito rimanere un altro con la Mooney VR46 di Valentino Rossi, sperando di poter continuare a fare grandi cose in sella ad una moto vecchia di un anno, ma circondato da persone di cui si fida ciecamente, proprio come sta facendo quest'anno.

Questo ha regalato una grande chance a Morbidelli per provare a ricostruirsi quel ruolo da protagonista nella classe regina che ha un po' perso negli ultimi anni a causa di una Yamaha decisamente al di sotto delle aspettative. Alle porte di Bologna sembrano convinti che in sella alla Rossa ritroveremo quel pilota che nel 2020 era stato capace di vincere tre Gran Premi e di chiudere la stagione da vice-campione del mondo, proprio come ha sottolineato il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

"È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all'interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un'occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l'ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura", ha detto Dall'Igna.

"Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita", ha aggiunto Campinoti, proprietario del Prima Pramac Racing.

"È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco: ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono sicuro che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati", ha concluso il team manager Gino Borsoi.