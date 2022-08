MotoGP | Morbidelli: per Zeelenberg deve cambiare stile di guida

Carica lettore audio

Fabio Quartararo è senza dubbio la punta di diamante della Yamaha in MotoGP. Mentre il francese guida la classifica generale, il suo compagno di squadra Franco Morbidelli è un habitué a metà classifica. Quest'anno l'italiano ha ottenuto solo 26 punti, contro i 200 del suo compagno di squadra. La seconda M1 nel Mondiale è quella di Andrea Dovizioso, che si ritirerà dopo il GP di San Marino della settimana prossima.

Ma perché Quartararao ha un divario così grande su Morbidelli e Dovizioso? Wilco Zeelenberg, direttore della struttura satellite Yamaha RNF, ritiene che la radice dei problemi possa essere negli pneumatici. "Nel 2020, Michelin ha cambiato la carcassa del pneumatico posteriore. il grip sull'angolo di piega è diversa rispetto al vecchio pneumatico", ha spiegato in un'intervista a Motorsport.com.

"Non si può piegare così tanto, perché questo genera molta temperatura negli pneumatici. Franco e Andrea piegano molto, perché non scendono dalla moto come gli altri piloti. Credo che sia questo il motivo per cui hanno così tanti problemi".

Ma nel 2020 gli pneumatici attuali erano già in uso e Morbidelli ha vinto tre gare, piazzandosi secondo nel Mondiale (davanti a Quartararo). "Sì, ma anche la nostra moto è cambiata dal 2020", ha risposto Zeelenberg.

Nel 2020, Morbidelli ha corso con la Yamaha 2019. Anche all'inizio del 2021 ha corso con il vecchio modello, finché non si è dovuto fermare per un infortunio al ginocchio. Quando è rientrato in autunno, faceva parte della squadra ufficiale, con la M1 di ultima generazione.

Morbidelli è stato assente da alcune fasi dello sviluppo della moto, mentre Quartararo non ha avuto questo problema. "Franco è salito sul podio l'anno scorso a Jerez e tutto è andato relativamente bene. Poi si è infortunato al ginocchio", ha ricordato Zeelenberg.

"Da allora, non ha più corso al suo livello. In questo momento è in forma, ma sta ancora lottando e questo per me è un punto interrogativo. Credo che il suo stile di guida non sia adatto alla moto".

Quartararo è più veloce in curva

Ma cosa fa Quartararo meglio di Morbidelli e Dovizioso? Ha più velocità in curva nei momenti in cui si può surriscaldare le gomme, guida con un angolo di piega minore.

"Così evita i problemi che hanno gli altri piloti. I suoi compagni di squadra guidano con uno stile più antico. Frenano bruscamente ed entrano in curva con i freni tirati. Fabio frena in rettilineo, rilascia il freno e poi gira. Lo fa in ogni curva e riesce a essere più veloce di uno o due km/h".

"Condividiamo tutti i dati e vediamo esattamente cosa sta facendo. Grazie al suo talento e alla sua altezza è in grado di gestire meglio la moto. È molto alto e riesce a mantenere sempre la trazione sulla ruota posteriore. Lo fa meglio degli altri. È una combinazione di fattori".

"Fabio non ha mai guidato una moto diversa dalla Yamaha. Andrea dice che è impossibile fare 25 giri in questo modo. Può seguirlo per un giro, ma Andrea dice che non è il modo abituale di guidare. Ma Fabio può farlo su tutta la distanza di gara".

Cambiare moto è sempre più difficile

Quartararo è stato molto competitivo fin dal giorno del suo debutto in MotoGP nel 2019. Il francese e la M1 sono un binomio perfetto. "Ha fatto un click, ma ha anche imparato", ha detto Zeelenberg, che ha accompagnato Quartararo nei suoi primi due anni con il Team Petronas.

"Andrea è stato in Yamaha e poi è passato alla Ducati per otto anni. Nel frattempo, si è abituato a molte cose che consentono di essere veloci con la Ducati, ma che non sono utili su nessun'altra moto. Lo si è visto con Jorge Lorenzo, che ha dovuto passare un anno in Ducati per iniziare a vincere".

"E poi non ha potuto fare nulla con la Honda. Non è che siano brutte moto, ma bisogna guidare in modo diverso e imparare a farlo. Il livello è così alto che non c'è più tempo di adattamento".

"Lo si vede anche con Aleix. Nessuno pensava che sarebbe stato in grado di fare queste cose. Guida l'Aprilia come un animale, è costante e veloce. Naturalmente la moto è migliorata, ma anche lui è migliorato. Doveva sempre essere al di sopra degli altri. Si è spinto al limite e ha preso alcune decisioni sbagliate, ma ora è veloce e costante".