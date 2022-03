MotoGP | Morbidelli penalizzato: perde tre posizioni in griglia

Carica lettore audio

A causa della sporcizia presente sul nuovo Mandalika International Street Circuit, i piloti della MotoGP sono stati autorizzati a fare una prova di partenza in griglia alla fine della FP3 di sabato mattina, al fine di pulire le piazzole in vista della gara di domenica.

Nella riunione della Safety Commission di venerdì sera, i piloti avevano concordato che si sarebbero dovuti fermare sulla griglia, occupando uno slot ed attendendo che facessero la loro prova di partenza quelli che avevano già occupato le posizioni più avanti sullo schieramento.

Tuttavia, Morbidelli, si è spostato davanti a Joan Mir in questa fase e quindi è stato punito con una penalità di tre posizioni sullo schieramento di partenza, che lo farà precipitare dal 12° al 15° posto, quindi in quinta fila.

La nota rilasciata dal collegio dei commissari sportivi della MotoGP recita: "Il 19 marzo 2022 alle 11:42, durante le prove di partenza della MotoGP del Gran Premio Pertamina di Indonesia, tu (Morbidelli) non hai rispettato le informazioni fornite nel 'Notice to All MotoGP Teams'".

"Sei stato osservato mentre ti posizionavi davanti ai piloti che erano pronti per provare la loro partenza. Questo contravviene alle istruzioni specifiche date a tutti i team/piloti, ed è considerato guida irresponsabile per aver causato pericolo agli altri concorrenti".

"Si tratta quindi di una violazione dell'articolo 1.21.2 e dell'articolo 1.22.2 del regolamento sportivo del FIM World Championship Grand Prix. Per le ragioni di cui sopra, il panel dei commissari FIM ha imposto una penalità di tre posizioni per il Gran Premio dell'Indonesia".

Quando gli è stato chiesto della penalità da Motorsport.com, Morbidelli ha detto di averla accettata, spiegando di non aver partecipato alla riunione della Safety Commission nella quale è stata delineata questa procedura.

"Mi spiace per questo", ha detto sull'infrazione. "Ho saltato la Safety Commission e lo avevano detto lì. Questa mattina ho provato la partenza ed ho cambiato posto all'ultimo momento, quando Joan stava già partendo, quindi mi è passato vicino. Mi dispiace per questo, ma la penalità è giusta".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo ricevuto una mail questa mattina, ma probabilmente ho saltato la parte in cui diceva che saremmo dovuti partire in linea ed aspettando che lo facessero quelli davanti".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La giornata è stata particolarmente storta per Morbidelli, che è caduto alla curva 5 all'inizio della Q2 e quindi si era ritrovato solamente 12° al termine delle qualifiche, ancora prima di incappare in questa penalità.

Franco ha spiegato che era convinto che la chiazza d'umido che era presente in quel punto durante la FP4 si fosse asciugata, ma che ha capito a sue spese che purtroppo non era così.

"Anche questo è stato un mio errore. Sono passato su una chiazza d'umido come se non ci fosse. Ho pensato che non ci fosse più. Nella FP4 l'avevo vista e ci avevo fatto attenzione, ma nell'out lap in Q2 non l'avevo più notata, quindi sono entrato come se non ci fosse. In realtà la pista era ancora un po' umida, quindi ho perso l'anteriore. Colpa mia".