MotoGP | Morbidelli penalizzato per un impeding a Bastianini, Moreira se la cava con un warning

Franco Morbidelli arretrerà sulla griglia di partenza del GP d'Olanda. Il pilota italiano ha ricevuto una penalità di tre posizioni per aver ostacolato Enea Bastianini durante le sessione di venerdì pomeriggio.

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è rimasto in traiettoria mentre procedeva a velocità moderata alla curva 13, costringendo il suo connazionale ad abortire un giro veloce. Bastianini ha immediatamente manifestato il suo disappunto e la Direzione Gara ha rapidamente annunciato di aver avviato un'indagine.

Dopo aver ascoltato Morbidelli, lo Stewards Panel lo ha ritenuto colpevole di aver rallentato il pilota della KTM Tech3, con l'aggravante di averlo fatto nella parte della sessione in cui i piloti iniziano a fare i time attack per tentare di accedere alla Q2, negli ultimi 20 minuti.

"Secondo i protocolli delle penalità trasmessi ai team, questa azione è stata giudicata come un incidente di Tipo MGP-SR4: guida lenta in traiettoria nel corso degli ultimi 20 minuti delle Prove – ostacolo a un altro pilota che ha influito direttamente sul suo passaggio in Q2", precisano i commissari nella loro decisione.

"Poiché si tratta della seconda infrazione della stagione (la prima in un momento valido per la competizione), la penalità appropriata in questo caso è di tre posizioni sulla griglia".

Come sempre per queste sanzioni, Morbidelli perderà tre posizioni solo sulla griglia della gara principale, quella di domenica e non su quella della Sprint.

Moreira evita una penalità in griglia

Questo venerdì, anche Diogo Moreira è stato ritenuto colpevole di essere stato troppo lento in traiettoria... proprio davanti a Morbidelli. Ma poiché ciò non è avvenuto negli ultimi 20 minuti, il pilota della Honda LCR se l'è cavata con un semplice warning. Anche perché nel caso del pilota brasiliano si trattava comunque della prima infrazione di questo tipo.

Questa stagione, Luca Marini (in due occasioni) Michele Pirro, Marco Bezzecchi, Jorge Martín e Toprak Razgatlioglu sono stati ciascuno penalizzati in griglia per infrazioni di questo tipo, monitorate da vicino dal collegio dei commissari.

L'anno scorso, Morbidelli è stato coinvolto in numerose situazioni di questo tipo, cosa che gli ha attirato critiche da parte degli altri piloti. È stato penalizzato due volte per aver ostacolato dei piloti nei giri veloci, Pecco Bagnaia in Thailandia e poi Marco Bezzecchi in Gran Bretagna.

Morbidelli e Moreira comunque non sono stati gli unici piloti colto in fallo questo venerdì, poiché Marco Bezzecchi e Raul Fernandez hanno ricevuto ciascuno una multa di 1.000 euro perché colpevoli di non aver effettuato le prove di partenza in maniera conforme. Ai piloti è vietato partire se un pilota è fermo davanti a loro o posizionarsi davanti a un pilota già fermo.