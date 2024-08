MotoGP | Morbidelli penalizzato per il crash al via, ma si difende

La gara sprint di Silverstone si è subito aperta con un episodio che, inevitabilmente, è finito sotto la lente di ingrandimento dei commissari, ovvero l’incidente che ha visto coinvolti il pilota della Pramac Franco Morbidelli e quello del team VR46 Marco Bezzecchi.

Un contatto scaturito dal fatto che Morbidelli alla prima staccata ha perso il controllo della sua moto, finendo per centrare l’incolpevole Bezzecchi, il quale suo malgrado è volato in aria prima di ricadere rovinosamente sull’asfalto. L’italiano della VR46 era scattato dalla dodicesima casella ed era riuscito a guadagnare una posizione prima di essere colpito dal connazionale.

Data la velocità con cui è arrivato alla staccata sulla parte più interna di curva uno, complice anche l’effetto risucchio per l’aerodinamica, per Morbidelli è stato di fatto impossibile recuperare la moto, arrivando a centrare Bezzecchi, mentre Raul Fernandez è stato costretto ad allargarsi per evitare i due finiti sull’asfalto dopo la caduta.

Per questo episodio, gli steward hanno deciso di sanzionare Morbidelli un doppio long lap penalty da scontare nella gara di domani, dato che non ci dovrebbero essere particolari conseguenze per il pilota della Pramac dal punto di vista fisico. L’italiano, che è stato sanzionato per aver guidato in maniera irresponsabile secondo il regolamento della MotoGP causando un pericolo ai propri colleghi, dovrà quindi passare per ben due volte nella via creata per rallentare i piloti.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Parlando dell’episodio, tuttavia, pur accettando la penalità imposta dagli steward, Morbidelli non si è detto completamente d’accordo su quanto sostenuto dai commissari, sostenendo che non si trattasse di un episodio di guida pericolosa, bensì di uno sfortunato contatto di gara.

“È un contatto di gara. Il problema è che fa parte delle corse, arriviamo a oltre 200 km/h in quel punto, con oltre 20 moto e cose del genere possono accadere. Dal mio punto di vista, l’episodio è un semplice incidente di gara, un episodio sfortunato. Non è assolutamente un episodio in cui sono stato autore di una guida irresponsabile, ma gli steward avevano un’opinione differente e lo accetto”.

“Arriviamo in curva ad altissima velocità e l’effetto risucchio dell’aria a causa dell’aerodinamica fa tanta differenza. Ma fortunatamente, sia io che Marco siamo okay”.

“Ho frenato nel posto giusto, ma non ho potuto evitare il contatto con Marco sfortunatamente. È stato un episodio sfortunato”

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non è una guida irresponsabile, è stato solo un episodio sfortunato, perché non volevo superare nessuno. Ho frenato nel posto giusto, se si vedono le immagini ho frenato prima di Olivera, che era il pilota alla mia sinistra, ma poi sono stato risucchiato dalla scia di Vinales. È stato un episodio sfortunato”, ha poi aggiunto il pilota del team Pramac.

Nel mentre, Bezzecchi è stato trasportato al centro medico per ulteriori accertamenti, i quali hanno escluso lesioni al piede destro, per quanto rimanga una contusione data la forte caduta: il pilota della VR46 si sottoporrà a fisioterapia in vista della gara di domani.

“È stata una gara decisamente più breve del previsto: non ho avuto un brutto scatto al via, ho cercato di mantenere l’interno alla prima curva, ma ho solo sentito una gran botta e mi sono trovato per aria”, ha raccontato Bezzecchi spiegando la dinamica dell’incidente dal suo punto di vista, così come le sue condizioni fisiche dopo gli accertamenti al centro medico del tracciato.

“L’impatto con l’asfalto è stato duro, ho sentito subito male al piede, ma dopo la radiografia al centro medico abbiamo escluso lesioni. La contusione è dolorante, cerchiamo di sfruttare queste ore per recuperare con la fisioterapia e capiamo in che condizioni poter tornare in pista domani”.