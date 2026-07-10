MotoGP | Morbidelli penalizzato ancora per impeding, ma contesta: "Stavo andando al 100%"

Franco Morbidelli ci è cascato ancora. Esattamente come due settimane fa ad Assen, il pilota della Pertamina Enduro VR46 dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara lunga del Gran Premio di Germania, dopo essersi reso protagonista di un impeding ai danni di Pedro Acosta alla curva 7.

Ed è un vero peccato, perché il pilota italiano era riuscito ad essere veloce nel venerdì del Sachsenring, ottenendo un decimo tempo che gli ha già assicurato un posto nella Q2 di domani. Stavolta poi il diretto interessato non sembra neanche troppo d'accordo con la sanzione che gli è stata inflitta dallo Stewards Panel guidato da Simon Crafar.

"Mancavano 39 minuti alla fine", ha spiegato Morbidelli, evidenziando appunto che l'infrazione è avvenuta prima dei 20 minuti finali. Ed è per questo che la sanzione è la medesima dell'Olanda, visto che si è trattato della seconda in questo lasso di tempo. In caso contrario invece sarebbe stata maggiorata, perché sarebbe stata la terza negli ultimi 20 minuti.

Franco però non sembra affatto convinto di aver fatto qualcosa di sbagliato: "Ero appena uscito dai box e stavo spingendo al massimo. Purtroppo il mio 100% voleva dire andare più piano di Pedro, ma sapete bene che è incredibilmente veloce. Per qualche motivo l'ho ostacolato, ma posso assicurarvi che stavo spingendo al 100% e lui era semplicemente più veloce di me".

"Credo che l'impeding si profili quando stai procedendo molto lentamente, come mi è successo ad Assen. Lì ho commesso un errore, è stata colpa mia, ma questa volta stavo andando a tutto gas", ha aggiunto "Franky", facendo riferimento appunto all'altra penalità presa in Olanda per aver ostacolato Enea Bastianini, sempre nel turno del venerdì pomeriggio.

Morbidelli, tuttavia, non è il solo che arretrerà sulla griglia di partenza della gara di domenica al Sachsenring. Anche Diogo Moreira, infatti, è incappato nella stessa sanzione inflitta al pilota romano e perderà tre posizioni rispetto a quella che si guadagnerà nelle qualifiche di domani mattina.

Il rookie della Honda LCR si è reso colpevole di aver ostacolato l'altra RC213V di Luca Marini, con l'aggravante però di averlo fatto negli ultimi 20 minuti del turno. Trattandosi per lui della prima infrazione di questo tipo, la sanzione è stata quindi di tre posizioni in griglia (ad Assen aveva ricevuto un warning, perché era il suo primo impeding prima di entrare negli ultimi 20 minuti della sessione). Tra le altre cose, è stato un venerdì già di per sé complicato per il brasiliano, che ha chiuso solo 17°, staccato di poco meno di un secondo.