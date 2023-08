MotoGP | Morbidelli nel radar Pramac: "Contento che si accosti il mio nome"

Gli scenari del mercato piloti della MotoGP sembrano poter cambiare davvero rapidamente in questi giorni. E in questo momento sembrano poter regalare un'opportunità davvero ghiotta a Franco Morbidelli.

Appena 48 ore fa, il pilota italiano sembrava essere in una posizione complicata anche solo per trovare una sella nel 2024, ma nel frattempo le cose sono cambiate parecchio, soprattutto per quanto riguarda la seconda moto del Prima Pramac Racing, che oltretutto sarebbe una Ducati in versione factory.

Il ballottaggio sembrava tra la conferma di Johann Zarco ed il possibile arrivo di Marco Bezzecchi, ma ora sembra che entrambi possano prendere strade differenti dalla squadra di Paolo Campinoti.

Il francese starebbe per cedere alla corte di Lucio Cecchinello per approdare nella squadra satellite della Honda. Se molti ne facevano un discorso economico, a quanto pare invece si tratta di una questione di prospettive: la Ducati offre un solo anno di contratto a Johann, con la possibilità di approdare in Rosso nel Mondiale Superbike nel 2025. LCR invece metterebbe sul piatto un contratto biennale ed è questo ad attrarre Zarco.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per quanto riguarda Bezzecchi, il richiamo della moto ufficiale non sembra reggere il confronto con la possibilità di rimanere con alla Mooney VR46, con il gruppo di lavoro che gli ha permesso di iniziare a mostrare il suo talento in MotoGP. Del resto, quest'anno sta già dimostrando che il binomio formato da lui e dalla sua squadra di Valentino Rossi può ambire a grandi cose anche con una Ducati di vecchia generazione.

Se gli scenari dovessero essere effettivamente questi, ecco quindi che il nome di Morbidelli si assicurerebbe clamorosamente la pole position per il ruolo di compagno di box di Jorge Martin. Uno scenario che ovviamente fa tanto piacere a Frankie, che avrebbe la grande occasione per rilanciarsi su una moto competitiva dopo gli ultimi due anni molto complicati alla Yamaha.

"E' una possibilità e sono contento che si accosti il mio nome alla moto migliore della griglia. Questo è un piacere e vuol dire che quello che sto facendo comunque non passa inosservato, anche se lo stiamo facendo là dietro. Vedremo come si svilupperanno le cose e se effettivamente andranno così, ma comunque fa piacere", ha commentato Morbidelli dopo aver concluso la Sprint del Gran Premio d'Austria al nono posto.