MotoGP | Morbidelli: “Nel 2022 ho imparato, ora cerco la redenzione”

L’alba di un nuovo inizio…si spera positivo per Yamaha. Alle quattro italiane, la Casa di Iwata ha tolto i veli alla M1 del 2023, l’arma con cui Fabio Quartararo e Franco Morbidelli cercheranno di combattere con la concorrenza. Soprattutto, la nuova moto dovrà rispondere alle esigenze dei piloti, che hanno espresso delle richieste specifiche per poter tornare a lottare davanti con costanza e con un mezzo all’altezza dei rivali.

La risposta ci verrà data solo nei test pre-stagionali, ma intanto l’entusiasmo per la nuova nata in Casa Yamaha non manca. La livrea della M1 è rinnovata, con qualche sprazzo di grigio che fa da transizione al blu e nero che campeggiano. Ciò che però sarà fondamentale è l’interno, in particolare il motore. La line-up è confermata anche per il 2023 e, se Fabio Quartararo punta a riportare il titolo in Giappone, Franco Morbidelli è in cerca del riscatto.

Dopo una stagione da incubo, il pilota romano si presenta al 2023 con tante aspettative e con la voglia di fare meglio per poter tornare davanti: “Sono entusiasta, molto! La presentazione è parte del campionato e siamo qui tutti insieme a vedere la nuova livrea e raccogliendo tutta l’energia. Sento che tutti siamo preparati per questa stagione 2023. Sicuramente questa nuova M1 ha delle linee molto belle, bei colori…mi trasmette tanta energia”.

“Si dice che sbagliando si impara…e io l’anno scorso ho imparato moltissimo!”, ironizza Morbidelli, che ricorda le sue difficoltà in sella alla M1 del team factory, ma non tralascia i segnali positivi visti a fine 2022. “Non vedo l’ora di ritornare davanti, ho scoperto una nuova moto e mi sono dovuto riadattare a un nuovo pacchetto. Ci è voluto molto tempo, la scorsa stagione è stata dura, ma a fine anno ho sentito qualcosa e voglio portarmi questa sensazione anche quest’anno. Vedremo cosa succede”.

Certo, la nuova stagione non sarà semplice, Yamaha si dovrà confrontare con una concorrenza decisamente agguerrita, ma tutti insieme si metteranno alla prova con un format rivoluzionato. Dal 2023 infatti è stata aggiunta la Sprint Race, perciò ogni weekend vedrà i piloti impegnati in due gare: “Sarà diverso sia fisicamente sia mentalmente, si paga di più se ci si fa male o succede qualcosa. Ma è un mix che mi piace, quindi vedremo. Sarà entusiasmante per i fan. Al momento non so cosa aspettarmi, bisogna vivere il weekend con due gare e poi saremo in grado di dire qualcosa. Una gara in più è sicuramente una cosa grossa, ma chissà”.

Ad ogni modo, Morbidelli aspetta di provare il nuovo format prima di dare un giudizio e ciò che maggiormente gli interessa è ritornare in alto. Spera di tornare presto sul podio e di essere costantemente in lotta per le posizioni di testa: “Cerco un po’ di redenzione quest’anno, ho imparato lo scorso anno e sento che sto lavorando bene, sono in sintonia con il mio team, abbiamo più esperienza. Sembra che tutto stia andando nella giusta direzione. È da più di un anno che non salgo sul podio e quello manca, perciò vedremo quest’anno”.

