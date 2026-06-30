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MotoGP | Morbidelli: "Miller mi ha fatto una manovra matta, quello non è gareggiare"

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha spiegato di aver avuto diversi episodi controversi con l'australiano ad Assen: prima lo ha buttato fuori alla prima curva, poi quando è andato a riprenderlo gli ha fatto di nuovo una manovra "matta" alla curva 5. "Franky" si aspettava una sanzione per Jack, che però non è arrivata.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Jack Miller, Pramac Racing

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli era letteralmente furioso alla fine del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Non tanto per il fatto di non essere riuscito a vedere la bandiera a scacchi, a causa di una scivolata avvenuta a poche tornate dal termine, quanto per le manovre che gli ha riservato Jack Miller in più di un'occasione durante la gara di Assen, che secondo lui sono andati ben oltre i limiti della sportività in pista.

"Miller mi ha buttato fuori alla prima curva, siamo rimasti in piedi per miracolo io, Moreira e Vinales. Dopo, da lì ero molto indietro, ho cercato di recuperare il più possibile e quando sono arrivato di nuovo a prendere Jack, ho perso dell'altro tempo perché ha rifatto una manovra veramente matta alla 5", ha detto Morbidelli ai giornalisti presenti alla "Cattedrale", tra cui quelli di Motorsport.com, spiegando di esserne andato a discutere anche in Race Direction. 

"Il sentimento comune è che io sono un pilota aggressivo, che sono un pilota matto, ma quello che è successo oggi alla curva 5 è stato un po' diverso. Abbiamo visto le immagini, l'ho viste in Race Direction: ho sentito Jack dare una botta di gas alla 5. Così non è più gareggiare, è qualcosa di diverso. A me piace gareggiare, sono un pilota che lotta, non sono qui a fare male a nessuno, è tutto il contrario delle mie intenzioni. Io non voglio fare male a nessuno, voglio lottare per la mia posizione, cerco di farlo nella maniera più pulita possibile, ma quello che è successo oggi alla curva 5 è stato qualcosa di diverso", ha aggiunto. 

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Jack Miller, Pramac Racing

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per questo "Franky" confidava che lo Stewards Panel guidato da Simon Crafar potesse anche sanzionare il comportamento del pilota del Prima Pramac Racing, che però è rimasto impunito: "Aspettiamo che Simon tragga le proprie conclusioni, perché sono andato a parlare con lui. Abbiamo rivisto gli episodi che abbiamo avuto in gara, che sono stati tre: uno alla partenza, uno alla curva 5 e poi un altro alla curva 3".

Sulla scivolta che ha portato al suo ritiro invece sembra avere da recriminare solamente contro sé stesso: "È stato un errore mio per cercare di recuperare, ero molto nervoso, molto a limite per tornare su, avevo appena passato Moreira e mi sono steso alla 3".

Il rammarico c'è, perché la sensazione è quella di aver sprecato una buona occasione: "È un peccato, perché avevo una buona velocità, una velocità decente, ma non l'abbiamo potuta mettere in pista. Cerchiamo di prendere il positivo, che comunque è stata la velocità. Ci riproveremo al Sachsenring".

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