MotoGP | Morbidelli: "Mettiamo cose nuove e la M1 migliora sempre"

Franco Morbidelli ha aperto la prima giornata di test a Sepang della MotoGP con il 21esimo tempo assoluto, staccato di 1"736 dal crono di riferimento fatto segnare dall'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro.

Sebbene la classifica generale lasci intendere una giornata complessa per il pilota romano del team ufficiale Yamaha, Franco si è concentrato in particolar modo sull'introduzione e la valutazione di componenti nuove sulla M1 2022.

Questo lavoro, necessario per capire cosa possa rendere la moto più competitiva, è andato molto bene. Tutti i pezzi provati oggi hanno migliorato la moto giapponese, anche se il tempo sul giro non lo dà a vedere.

Al termine della giornata Morbidelli si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto oggi. Certo, ci sono ancora tante cose da sistemare, come, ad esempio, l'assetto per sfruttare le gomme nuove. Franco è andato molto forte con quelle usate, tanto da pareggiare il crono firmato con pneumatici freschi. Se da un lato questo può essere un aspetto interessante, dall'altro è un chiaro indice sul programma da fare anche in vista di domani e dell'esordio nel Mondiale 2022.

"Oggi siamo stati in grado di lavorare molto sulla moto e in Qatar arriverò stando bene al 100%. Parlando della moto dal punto di vista tecnico, abbiamo fatto fatica con le gomme nuove e con quelle usate sono riuscito a replicare il tempo fatto con quelle nuove".

"E' una buona cosa da un lato. Ma con le nuove gomme non siamo andati bene. Dobbiamo migliorare e capire cosa ci manca. Oggi pomeriggio abbiamo trovato una direzione di lavoro che è interessante e può spiegarci forse cosa stiamo facendo male, non usando bene le gomme nuove. Domani cercheremo di migliorarci con le gomme nuove. Intanto abbiamo cercato di migliorare l'ergonomia della moto per farmi stare più comodo".

La M1 più forte passo dopo passo

Morbidelli, però, ha sottolineato come a suo avviso la M1 2022 sia migliore rispetto alla moto dello scorso anno. L'introduzione costante di nuove parti fatta oggi ha reso la due ruote giapponese sempre più performante. Lo ha fatto nel puro stile Yamaha, passo dopo passo, ma è pur sempre un inizio incoraggiante.

"La moto è migliorata. Il mio commento sulla moto dell'anno scorso non sarebbe tanto accurato. L'ho guidata solo metà anno e a mezzo servizio. Però quando sono salito su questa moto oggi mi sono sentito a mio agio. Ho cominciato subito a provare i nuovi pezzi e sono andati tutti meglio. Piccoli passi avanti a ogni pezzo che abbiamo provato. In pieno stile Yamaha".

"Siamo andati sempre meglio. Ora dobbiamo lavorare ancora sul setting, che mi permetta di essere veloce con le gomme nuove, ma anche un po' di più con le gomme usate. Poi potremmo anche lavorare su un telaio di verso domani. Stiamo lavorando per migliorare ancora. Ci sono lavori in corso".

Bene l'affiatamento con il team

Per Franco, quello di oggi è stato il primo giorno di test da pilota ufficiale Yamaha sebbene difenda i colori del team da qualche mese. Il romano si è detto molto contento di quanto fatto, nonostante l'assenza a Sepang dell'ingegnere elettronico, che nel corso degli ultimi giorni ha contratto il COVID (e, fortunatamente, sta bene).

"Oggi mi sono trovato molto bene pur essendo stata la mia prima giornata di test nel team ufficiale. Purtroppo ci manca il nostro ingegnere elettronico, Davide, ma speriamo di riaverlo per l'Indonesia. Speriamo che gli passi il COVID e di averlo presto. Sta bene, lavora a distanza, ma non è mai la stessa cosa. E comunque mi sono trovato bene con tutti nel team. Abbiamo fatto un lavoro fatto per migliorare la moto a livello tecnico".