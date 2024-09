MotoGP | Morbidelli: “La gente che critica mi spinge a fare meglio”

Tra Gran Premio di Spagna del 2021 e la Sprint di oggi a Misano sono trascorsi 1225 giorni. Li ha contati, Franco Morbidelli, che è tornato ad assaporare il podio dopo un lungo, lunghissimo digiuno. Prima l’infortunio al ginocchio, poi il ritorno in sella sulla Yamaha ufficiale e le difficoltà della moto, passando poi al brutto incidente in allenamento a Portimao quest’inverno che gli ha impedito di familiarizzare con la Ducati.

Gli ultimi anni sono stati complicati per il romano, che al suo primo anno in sella alla Desmosedici ha impiegato diverso tempo ad arrivare al livello dei compagni di marca. Però la pista di casa ha sempre un sapore speciale, e stavolta lo è ancora di più: prima fila in qualifica e primo podio nella Sprint a Misano sono stati gli ingredienti della rinascita di Morbidelli, che oggi è tornato a sorridere dalle posizioni di vertice.

“Ci voleva!”, ha esordito il pilota Pramac nel consueto incontro con i media. “È stato un sabato fantastico, abbiamo fatto le cose giuste, abbiamo lavorato molto bene. La performance è stata ottima tutto il giorno, ma anche ieri è stata buona. Un sabato molto positivo, poi “Bellissimo qui, ho dei bellissimi ricordi su questa pista e ne sto creando di nuovi con tutti i miei amici, la gente a cui voglio bene, i tifosi italiani sulle tribune. Gareggiare e fare bene ha un sapore tutto speciale”.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il sabato di Misano è stato speciale, particolare ed entusiasmante. Tuttavia, Morbidelli spera che non sia un fuoco di paglia, ma l’inizio di un cammino verso il ritorno al vertice: “Mi piacerebbe ribadire questo tipo di livello anche la domenica, mi piacerebbe tornare a vincere. Manca molto? Due posizioni! Spero di potermi giocare il podio e magari anche qualcosa di più. Ora sto arrivando nella media in termini di partenze, sto acquisendo maggiore esperienza. Stiamo continuando a lavorare per migliorare la partenza”.

Terzo per tutta la gara, il pilota Pramac ha provato ad avvicinarsi a Pecco Bagnaia nelle ultime fasi, salvo poi doversi guardare le spalle perché è stato insidiato da un arrembante Enea Bastianini, che ha tentato l’attacco per prendere l’ultima posizione del podio. Un po’ troppo generosa la manovra del pilota Ducati Lenovo, che è andato lungo consentendo a Morbidelli di mantenere la posizione e tagliare il traguardo alle spalle dei soli Martin e Bagnaia.

“Eravamo vicini negli ultimi due giri, Pecco ha rallentato un po’. Poi all’ultimo giro sapevo che Bastianini avrebbe fatto qualcosa, ma ero riuscito a tenere un po’ di margine. So quanto lui vada forte negli ultimi giri e anche questo era il caso. Lui era un po’ lontano, ha dovuto mollare molto i freni, infatti è andato molto lungo. Non direi esagerato, ci ha provato. Domani sarà un’altra cosa, bisognerà vedere chi userà la soft e chi la media. Ma la gara sarà molto più lunga, il passo sarà meno serrato. Io non ho ancora deciso le gomme”, ha spiegato Morbidelli.

Il podio odierno è una boccata d’ossigeno per l’italo brasiliano, che lascia parlare la pista rispondendo alle critiche che gli sono state mosse in questi ultimi mesi: “C’è un detto che mi piace un sacco e dice ‘haters will always hate’ (gli odiatori odieranno sempre, ndr). Quelle persone che criticano, a volte sono una spinta a far meglio. Non mi sento di far loro un dito medio. Appena ho tagliato il traguardo ho pensato alla mia squadra, sono stato contento anche per loro, per tutto il lavoro che abbiamo fatto all’inizio di quest’anno. Tutte le critiche io le riesco a reggere, è importante anche per quelli intorno a me riuscire a reggerle. Il mio primo pensiero è andato a loro, che non mi hanno mai mostrato un secondo di debolezza, questo primo podio va a loro”.