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MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"

Franco Morbidelli ha spiegato questo giovedì a Portimao di aver già letto il libro del suo amico Valentino Rossi, nel quale la leggenda di Tavullia ripercorre la sua vita sportiva, con il capitolo sul "Sepang Clash" del 2015 che ha generato ancora dibattito.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 19 nov 2026, 15:57

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Franco Morbidelli, piloto del VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La presentazione del libro "La mia storia", l'autobiografia autorizzata di Valentino Rossi scritta in collaborazione con il giornalista Giorgio Terruzzi, ha generato fiumi d'inchiostro fin dal suo lancio lo scorso 10 novembre, soprattutto per il capitolo in cui l'ex pilota dettaglia, ancora una volta, la sua versione di quanto accaduto nel 2015, il famoso "Sepang Clash", lo scontro con Marc Marquez che da allora perseguita entrambi i piloti.

Se qualcuno nel paddock della MotoGP conosce Rossi, senza dubbio, è il suo grande amico Franco Morbidelli, membro fondatore della VR46 Riders Academy e pilota del team di proprietà di Valentino in MotoGP.

Il pilota italiano affronta i suoi ultimi due Gran Premi nella classe regina con la formazione di Tavullia, prima di cambiare paddock ed approdare nel team ufficiale Ducati nel Mondiale SBK, dove farà coppia con lo spagnolo Iker Lecuona. Lì, Morbidelli prenderà il posto del campione del mondo in carica Nicolò Bulega, che è proprio colui che lo sostituirà nel VR46, debuttando in MotoGP.

Motorsport.com ha chiesto a Morbidelli se avesse già potuto leggere il libro del suo amico Valentino.

"Sì, l'ho letto tutto in cinque giorni", ha detto di getto il pilota italiano. "L'ho divorato; è stato meraviglioso perché leggere in un solo libro tutte le storie che ho ascoltato nel corso degli anni in cui conosco Vale mi ha colpito in modo diverso, mi ha dato una sensazione diversa. Sono autentiche leggende del motorsport tutti gli avvenimenti narrati in quel libro", ha valutato l'italiano.

Valentino Rossi - La Mia Storia

Foto de: Valentino Rossi

"Il modo in cui è scritto e narrato è fantastico. Crea molta dipendenza, è molto emozionante. Si percepisce l'atmosfera delle corse, anche quando non si tratta necessariamente di corse, ma di temi che non hanno a che fare con le moto".

Per Morbidelli la figura di Valentino è sempre stata cruciale, come quella di un secondo padre e del suo mentore sportivo, da qui il fatto che si percepisca una grande passione quando parla del suo amico.

"La storia di Vale è stata e continua a essere fantastica, un viaggio straordinario. È una star mondiale che, tuttavia, è vicina alla gente comune perché lui stesso è una persona molto normale. Proviene da un piccolo paese del centro Italia e ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con le persone con cui è cresciuto. Queste e molte altre cose lo rendono speciale, meraviglioso".

Il peccato, tuttavia, è che di una storia così fantastica, alla fine ciò di cui si parla di più sia il 2015 ed il suo scontro con Marquez.

"C'è anche quel capitolo, e anche il punto di vista di Vale su quell'episodio. Fa parte della sua storia e nel libro offre una visione più dettagliata di quanto accaduto. È qualcosa che i fan possono leggere e farsi la propria opinione", aggiunge il pilota di Roma.

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