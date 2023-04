MotoGP | Morbidelli: "Ho dato tutto per difendere il podio, ma non è bastato"

Carica lettore audio

Prima di partire per l'Argentina, probabilmente Franco Morbidelli avrebbe firmato per tornare a casa da Termas de Rio Hondo con due quarti posti in tasca. Con il senno di poi invece è probabile che nel viaggio dovrà fare i conti con un po' di rammarico, perché la possibilità di riconquistare quel podio che ormai gli manca dal Gran Premio di Spagna del 2021 era davvero concreta.

Soprattutto nella gara lunga di oggi, disputata sul bagnata, il pilota della Yamaha si era ritrovato terzo a pochi giri dal termine. Nel finale, con le gomme che iniziavano a calare, però, non ha potuto fare nulla per arginare la rimonta di uno scatenato Johann Zarco, che dopo di lui ha saltato anche Alex Marquez per andare a prendersi la piazza d'onore.

"Ho dato tutto per difendere la mia posizione, ma il potenziale di Johann era molto più alto, quindi sfortunatamente non ci sono riuscito. Avrei voluto con tutte le mie forze, ma non è stato possibile, perché avevo iniziato a soffrire con la gomma posteriore purtroppo", ha detto con un sorriso amaro Morbidelli.

Il rovescio della medaglia è che comunque questo fine settimana ha ritrovato una competitività che gli mancava da tanto tempo, riuscendo ad essere costantemente più veloce del compagno Fabio Quartararo praticamente in tutte le condizioni.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Siamo stati veloci in diverse condizioni: sul bagnato, sull'asciutto, in quelle miste ed è positivo. Dobbiamo cercare di portarci questo momentum anche sulle prossime piste. Dobbiamo tenere i piedi per terra, perché sappiamo che in questa categoria basta davvero poco per crollare o per risalire, anche se sicuramente questo weekend è una bella iniziezione di fiducia sia per me che per la squadra. Non vedo l'ora di andare ad Austin per capire se i miglioramenti che abbiamo trovato qui si confermeranno anche lì".

La cosa positiva è che oggi sul bagnato le sensazioni sono rimaste praticamente le stesse di ieri sull'asciutto: "Il feeling è stato simile a quello sull'asciutto: ci sono diverse aree in cui perdiamo rispetto alle Ducati, che sono sempre il riferimento, ma questo fine settimana il nostro pacchetto ha funzionato. I miglioramenti che la moto ha fatto sul rettilineo si sono rivelati utili anche sul bagnato, quindi vediamo cosa succederà in futuro".

Pur senza voler dare troppi dettagli riguardo al modo in cui ha concretizzato questo step, Franco poi volge già lo sguardo al Texas: "Abbiamo fatto delle piccole modifiche ed iniziamo a conoscere meglio il pacchetto. Mi tengo stretto questi risultati e ora sono curioso di vedere cosa succederà ad Austin", ha concluso.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images