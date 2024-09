MotoGP | Morbidelli ha perso la memoria due settimane dopo il crash di Portimao

Franco Morbidelli ha rivelato di aver perso la memoria per due settimane dopo il terribile incidente di gennaio, prima dell'inizio del campionato 2024 della MotoGP. Il pilota del Prima Pramac Racing si stava preparando per la nuova stagione in sella ad una Ducati V4 Panigale a Portimao, durante i test privati con molti altri piloti della griglia, quando è caduto alla curva 7, colpendo l'asfalto con la testa e cadendo privo di sensi sulla pista.

L'italiano è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno scoperto che si era formato un coagulo di sangue nella testa. Il 29enne aveva spiegato in precedenza di non ricordare nulla di ciò che era accaduto prima e dopo l'incidente, descrivendo le sue sensazioni come "poco chiare" e "strane".

Ma in una nuova intervista, rilasciata al quotidiano "La Repubblica", il tre volte vincitore in MotoGP ha rivelato di non essere riuscito a riconoscere nemmeno i suoi familiari mentre era ricoverato in ospedale.

"Non vi ho mai detto tutta la verità su questo incidente", ha esordito Morbidelli. "Ho perso la memoria. Per due settimane. Non ho riconosciuto persone molto vicine a me, membri importanti della mia famiglia. Sembrava impossibile, eppure era così. Avevo tutte le paure del mondo. Tutte. Fortunatamente, abbiamo visto che i ricordi e la lucidità stavano tornando, a poco a poco. Ogni giorno, un dettaglio in più e una cosa in più: il mio cervello funzionava come prima".

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Su consiglio dei medici, Morbidelli è stato costretto a saltare i due test ufficiali pre-stagionali in programma in Malesia e Qatar. Dopo aver lasciato la Yamaha per la Ducati alla fine della stagione precedente, è arrivato all'inizio dell'anno a Lusail senza aver completato un solo giro sulla Desmosedici GP24.

Morbidelli ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto nel periodo precedente alla nuova stagione, visto che ha debuttato in Qatar per la Casa di Borgo Panigale con una preparazione minima: "Due settimane prima della gara ero ancora un po' 'gaga'. Ma tutta la mia squadra, Pramac, e la famiglia sportiva intorno a me sono stati fantastici", ha detto.

"Tornare in moto è stata una sfida molto dura: del resto, non lo facevo da tre mesi, dall'ultima gara del 2023 a Valencia. Per un mese non mi sono allenato. Venivo da un grave infortunio e l'unico modo per superarlo era stare fermo: ti senti bene, ma le persone intorno a te sanno che non è vero".

Morbidelli veniva da tre stagioni difficili alla Casa di Iwata, dopo essere stato vice-campione alle spalle di Joan Mir nella stagione 2020, quella del COVID-19. L'ingresso in Pramac, con una Ducati ufficiale, era la sua occasione per un nuovo inizio, ma non avendo avuto la possibilità di testare la nuova moto ha iniziato l'anno con il piede sbagliato. Solo al quinto round della stagione l'italo-brasiliano è entrato nella top 10 con regolarità i suoi ultimi progressi lo hanno visto qualificarsi in prima fila al GP di San Marino.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, non tutti sono rimasti impressionati dalla sua velocità sulla moto più veloce della griglia. Aleix Espargaro, per esempio, ha messo in dubbio il motivo per cui rimarrà in griglia con la Pertamina Enduro VR46 il prossimo anno, quando il suo posto avrebbe potuto essere assegnato ad un promettente pilota della Moto2. Morbidelli ha ammesso di aver dovuto lottare e rialzarsi dopo l'incidente invernale che ha rischiato di far deragliare la sua carriera nella classe regina.

"Dopo due anni difficili con la Yamaha, ricevi un colpo del genere e ti dici che è il colpo finale. Ma ho stretto i denti", ha spiegato. "La vita può metterci alla prova in qualsiasi momento. Posso dire di aver visto tutto, ma ogni volta impari che devi essere abbastanza forte da gestire le avversità. Come uomo, non c'è dubbio: sono fortunato ad avere al mio fianco mia madre, la mia fidanzata, la mia famiglia. Ho scoperto di essere molto amato, spero di meritarmelo", ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Lena Buffa