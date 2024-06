MotoGP | Morbidelli: "Da qui pensiamo solo a fare dei bei risultati"

Aver saltato tutto il pre-campionato della MotoGP è stato un handicap pesante per Franco Morbidelli, che doveva adattarsi ad una nuova moto e ad una nuova squadra. Nel box del Prima Pramac Racing, però, non hanno mai avuto dubbi: era solo questione di tempo per tornare a ritrovare quel pilota che nel 2020 aveva vinto tre gare ed era stato vice-campione del mondo.

Qualche piccolo segnale si era visto già a Barcellona, dove però Franco ha esagerato nel tentativo di attaccare il podio ed è finito ruote all'aria. Nel sabato del Mugello però è riuscito finalmente a concretizzare quello step che per ora non si era ancora visto nei risultati, qualificando la sua Ducati GP24 in seconda fila, ma soprattutto portandosi a casa il quarto posto nella Sprint.

"Era importante finire la gara, come sarà importante finire quella lunga. Stavolta alla tentazione del podio ho risposto con un po' più di intelligenza rispetto a Barcellona ed è un risultato importante per me, per il team, per tutti. Vediamo domenica come siamo messi: se riesco a fare una buona partenza e a stare subito davanti, vediamo cosa mi sentirò di fare", ha detto con un bel sorriso Morbidelli.

Quando poi gli è stato chiesto se questa fosse stata la sua giornata migliore da quando guida la Ducati, ha proseguito: "Ogni giorno è il più bel giorno sulla Ducati da quando ho iniziato la mia parentesi fino ad ora. Questo vuol dire che ci sono stati un sacco di bei giorni. Arriveranno anche quelli difficili, ma siamo partiti molto bene".

Sicuramente è stato un sabato che ha dato una bella iniezione di fiducia: "Siamo consapevoli del nostro livello che è molto alto, lo vediamo sia dalla velocità in prova che dai miglioramenti esponenziali che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Però vederlo nero su bianco è un'altra cosa. Siamo abbastanza vicini, ma questo è un momento importante per essere solidi. Cerchiamo solidità perché la nostra velocità è già buona".

Nella Q1 c'era stata anche la soddisfazione di prendersi il record della pista, anche se solo per poco: "Sono riuscito a fare 1'44"7 al Mugello, che è un tempo incredibile e per dieci minuti è stato anche il record della pista, quindi è stata una grande giornata".

Il problema rimane ancora la partenza, che con la GP24 non è ancora diventata un automatismo e finisce sempre per costargli diverse posizioni: "Stavolta, per esempio, mi si è tolto l'abbassatore dopo una piccola impennata. Il problema è la mia poca conoscenza della moto, che mi porta a sbagliare ancora delle cose nella procedura di partenza e questo mi fa perdere abbastanza".

Morbidelli non vuole neanche guardare indietro con rimpianti, ripensando a quello che avrebbe potuto essere la sua stagione senza l'incidente in allenamento di Portimao: "Le cose ormai stanno così. E' stato bello cercare di fare tutto in fretta e di recuperare in fretta. Abbiamo recuperato un grande gap di conoscenza abbastanza in fretta grazie al team. Tutta la squadra mi è stata molto vicina e mi ha spiegato molto bene come gestire al meglio questa moto. Adesso da qui in poi pensiamo solo a fare dei bei risultati e a divertirci, perché il campionato non è affar nostro dopo l'infortuni di quest'inverno".

Infine, quando gli è stato domandato di darsi un voto, ha concluso: "7, un bel 7, perché c'è ancora margine per arrivare alla vittoria. Alla moto e alla squadra posso dare un 10, ma a me un 7".