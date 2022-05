MotoGP | Morbidelli: “Chi è tranquillo per il futuro è stupido”

Carica lettore audio

La notizia dell’addio della Suzuki, anticipata da Motorsport.com, ha sorpreso assolutamente tutti i membri del paddock della MotoGP, che quest’oggi si sono ritrovati per la prima volta a Le Mans dopo l’annuncio arrivato due settimane fa. Questo è stato confermato proprio alla vigilia del Gran Premio di Francia, e agiterà in maniera importante il mercato piloti, che al momento ferve, con soli tre piloti con un contratto firmato nel 2023: Marc Marquez (Honda), Brad Binder (KTM) e Franco Morbidelli (Yamaha), a cui è stata chiesta un’opinione sulla decisione di Suzuki di rompere il contratto in maniera unilaterale nonostante fosse legata a Dorna per altri cinque anni.

“Davvero il contratto era di cinque anni? Mamma mia! Personalmente credo che per lo sport non sia una buona notizia, non è mai positivo quando succede qualcosa del genere. Soprattutto, è molto brutto vedere come tanti professionisti restano senza lavoro da un giorno all’altro. Suzuki è un ottimo team, molto forte, e dire che non continuerà nonostante il contratto è incomprensibile. È una situazione molto brutta”, ha sottolineato Morbidelli.

Una manovra che, inoltre, condizionerà completamente il mercato piloti in vista della prossima stagione: “Questa nuova situazione agiterà il mercato, perché un campione del mondo e un altro molto forte restano senza moto. Quindi questo cambierà molte cose”.

Con un contratto già firmato per l’anno prossimo, Morbidelli non ha alcuna inquietudine per il suo futuro: “Del futuro nessuno può avere la certezza assoluta, chi ad oggi ha la certezza di ciò che ci riserva il futuro? Nessuno. Chi sta tranquillo sul futuro è uno stupido”.

In questo senso, nonostante le voci vadano in ogni direzione, avere un anno di contratto già firmato, permette al pilota Yamaha di vedere la situazione con calma: “Contrattualmente sono tranquillo, se parliamo in termini di contratto. Ma chi può saperlo”.